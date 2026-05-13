Prima pagină » Politic » „Bolojan a acționat ca un asasin economic”. Atacuri dure ale PSD după datele INS

„Bolojan a acționat ca un asasin economic”. Atacuri dure ale PSD după datele INS

Liderii PSD Mihai Fifor și Adrian Câciu îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, după ce INS a confirmat că România a intrat în recesiune. Cei doi cer socoteală pentru trei trimestre consecutive de scădere economică.
„Bolojan a acționat ca un asasin economic”. Atacuri dure ale PSD după datele INS
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
13 mai 2026, 09:57, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Datele publicate miercuri de INS arată o contracție de 0,2% față de trimestrul anterior. Față de primul trimestru din 2025, scăderea este de 1,7%. Trei trimestre consecutive pe minus înseamnă, tehnic, recesiune.

Reacția PSD

Deputatul PSD Mihai Fifor a fost primul care a reacționat public. El a invocat cifrele INS într-o postare pe rețelele sociale. „Cifrele nu mint. Și sunt mai crude decât orice discurs politic”, a scris Fifor. El a acuzat guvernul că a confundat România cu o contabilitate rece de avarie.

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu a folosit un limbaj și mai dur. El l-a numit pe Bolojan „asasin economic” și a cerut demisia premierului. Câciu a indicat că inflația a ajuns aproape de 11%, consumul a scăzut opt luni consecutiv, iar producția industrială este în cădere.

Ce arată cifrele

Datele INS confirmă o tendință îngrijorătoare. Consumul este în scădere. Industria pierde teren. Investițiile încetinesc. Inflația rămâne ridicată. Toate aceste evoluții se suprapun peste trei trimestre consecutive de contracție economică.

Poziția opoziției

PSD consideră că actualul parcurs economic este rezultatul direct al politicilor de austeritate aplicate de guvern. Liderii partidului susțin că măsurile de reducere a cheltuielilor au blocat consumul și au speriat investitorii. Ei cer o schimbare de direcție și o revenire la politici de stimulare economică.

Guvernul nu a răspuns public atacurilor PSD până la momentul publicării acestui articol. Premierul Bolojan a susținut în repetate rânduri că măsurile de austeritate sunt necesare. El a argumentat că reducerea deficitului bugetar este prioritară pe termen lung.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE
Gandul
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Libertatea
Prezentatoarea tv care a anunțat în direct că a fost diagnosticată cu cancer la sân! Clipele grele prin care trece
CSID
Cea mai vândută mașină japoneză primește o versiune aniversară
Promotor