Prima pagină » Politic » Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea să fie Bolojan

Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea să fie Bolojan

Fostul premier Theodor Stolojan face o premoniție: primul prim-ministru pe care îl va desemna Nicușor Dan va fi respins în Parlament, dar apoi PNL trebuie să îl propună pe Ilie Bolojan.
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea să fie Bolojan
FOTO: MEDIAFAX
Laura Buciu
12 mai 2026, 14:13, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Întrebat dacă PNL va putea da un vot de învestitură unui guvern minoritar PSD-UDMR fără să îl sprijine în continuare, Stolojan a negat.

„Nu, nu. Acest prim guvern probabil va cădea la vot și urmează al doilea guvern, cu un al doilea candidat de prim-ministru care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie Bolojan și aici se va vedea, într-adevăr, atitudinea președintelui României, dacă dorește să mențină drumul României pe calea acestor reforme necesare, pentru ca un al doilea guvern este mult mai dificil să fie respins la vot de niște parlamentari care, mulți dintre ei, faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu mai serios. Dacă căuți în CV-ul lor, unii n-au avut niciun serviciu”, spune Stolojan la Digi 24.

Practic, Theodor Stolojan este de părere că acești parlamentari vor fi forțați să voteze al doilea guvern propus pentru a nu-și pierde mandatul, în cazul în care se va ajunge în scenariul de alegeri anticipate, care poate să fie declanșat de șeful statului: „Da, și dacă cade al doilea guvern, mergem imediat în alegeri anticipate, cum spune Constituția, dar nu pierdem în continuare timpul așteptând… ce?”.

Întrebat dacă PNL vrea alegeri anticipate în acest moment, Stolojan a spus că acest scenariu nu este exclus.

„Este metoda prevăzută, calea prevăzută de Constituție, în asemenea blocaje parlamentare și decizionale în politica României. Nu trebuie să ne ferim. Este rău pentru România, pierdem timp, nimeni la ora actuală nu are niciun entuziasm să aplice reforma care a fost gândită în administrația publică la nivelul companiilor de stat. Toți stau în așteptare și să nu uităm că ne așteaptă o surprinză. Nu peste mult timp. Bugetul țării a fost gândit în condițiile în care se efectuează această reducere a costurilor cu administrația publică înbunătățirea performanților companiilor cu capital de stat. Dacă aceste lucruri nu se realizează, ieșim din parametrii bugetului. Categoric ieșim din deficit”, a mai spus Stolojan.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Libertatea
Acuzații de malpraxis la Maternitatea Polizu după ce un bebeluș născut prematur a murit! Mama nou-născutului: „S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el”
CSID
Când se deschide Transfăgărășan în 2026. Autoritățile au început deja deszăpezirea „celui mai frumos drum din lume”
Promotor