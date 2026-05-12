Jordan Bardella își exprimă dorința de a menține o colaborare strânsă cu Berlinul, subliniind puncte comune cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Peste divergențele noastre, relațiile franco-germane formează fundamentul Europei. Ele sunt esențiale pentru a asigura independența și autonomia strategică a națiunilor europene”, spune Bardella pentru FAZ.

Candidatul la Președinția Franței în 2027 spune că vede oportunități de colaborare cu Merz în ceea ce privește reducerea birocrației și crearea unei Europe competitive.

Schimbare radicală pe politica de imigrație

Bardella propune o schimbare radicală în ceea ce privește imigrația, dorind să prioritizeze legile naționale în fața celor europene: „Dreptul nostru național trebuie să aibă prioritate asupra dreptului european în politica de migrație”.

El propune eliminarea obținerii automate a cetățeniei prin naștere (jus soli), procesarea cererilor de azil în ambasadele din țările de origine și expulzarea sistematică a infractorilor străini.

Liderul francez spune că planifică și organizarea unui referendum pentru a oferi „rang constituțional” noii legi a migrației, plasând-o astfel deasupra reglementărilor UE.

Distanțare față de AfD

Deși ambele sunt partide de dreapta, Bardella marchează o separare clară în interviu față de Alternativa pentru Germania: „Multe poziții ale AfD sunt incompatibile cu principiile noastre… AfD nu face parte din grupul nostru parlamentar și nu este un partener de alianță la nivel european”.

Acesta critică retorica extremistă a AfD în chestiuni istorice și aripa anti-europeană a partidului care cere ieșirea din UE (Dexit).

Ursula von der Leyen, responsabilă

În ceea ce privește problemele economice și pe energie ale continentului, Jordan Bardella o critică dur pe Ursula von der Leyen.

Bardella o consideră pe von der Leyen responsabilă pentru declinul economic al Europei și cere demisia acesteia, criticând politicile precum „Green Deal” sau interzicerea motoarelor cu combustie.

Pe tema energiei nucleare, Bardella susține extinderea duratei de viață a centralelor nucleare până la 80 de ani și se opune subvenționării masive a energiei eoliene, despre care spune că „urâțește peisajele” și crește dependența de China.

Retragere din structurile de comandă ale NATO după încheierea războiului din Ucraina

Bardella a fost întrebat și ce părere are despre problemele de apărare ale Europei și NATO.

În interviul pentru FAZ, liderul francez propune creșterea cheltuielilor pentru apărare la 3% din PIB până în 2030.

În privința NATO, liderul partidului francez Rassemblement National dorește retragerea Franței din structurile de comandă integrate ale NATO după încheierea războiului din Ucraina, revenind la statutul special negociat de Charles de Gaulle.

Pe tema cooperării militare, Bardella îndeamnă Germania să cumpere avioane de vânătoare franceze (Rafale) în locul celor americane (F-35) ca dovadă a independenței europene.