Ambasadorul răspunde prin întrebări scurte și idei concise pe teme diverse, de la cultură și educație până la simboluri naționale și experiențe personale. Interviul evidențiază un stil de comunicare diplomatică simplu și direct, cu mesaje clare, fără explicații lungi sau analize complicate.

INTERVIU

Reporter: Nume complet:

Paulo Cunha Alves: Paulo Cunha Alves.

Reporter: Studii și funcția actuală

Paulo Cunha Alves: Licență și master în Relații Internaționale, ambasadorul Portugaliei în România și Moldova.

România văzută din exterior

Reporter: Descrieți România în trei cuvinte.

Paulo Cunha Alves: Primitoare, colorată, la răscruce de drumuri.

Reporter: Ce v-a surprins cel mai mult când ați ajuns la București?

Paulo Cunha Alves: Arhitectura, foarte bogată.

Reporter: Ce îi apropie pe români și pe portughezi?

Paulo Cunha Alves: Aș spune că limba, muzica fado și caracterul oamenilor.

Reporter: Cum ați defini Uniunea Europeană astăzi, în trei cuvinte?

Paulo Cunha Alves: Unitate, principii, reziliență.

Încredere între state

Reporter: Ce face ca o relație între state să funcționeze cu adevărat?

Paulo Cunha Alves: Să aibă încredere una în cealaltă și să colaboreze.

Reporter: Ce percepție despre România vi s-a schimbat de când ați ajuns aici?

Paulo Cunha Alves: Nivelul de dezvoltare al țării.

Reporter: Ce carte ar trebui să fie lectură obligatorie pentru fiecare diplomat?

Paulo Cunha Alves: Război și pace de Tolstoi.

Reporter: Cu ce figură istorică v-ați dori cel mai mult să luați prânzul?

Paulo Cunha Alves: Cu pictorul francez François Boucher.

Reporter: Cum ați convinge un rasist că greșește, în 20 de secunde?

Paulo Cunha Alves: Spunându-i că suntem cu toții egali în fața lui Dumnezeu.

Identitatea Portugaliei explicată simplu

Reporter: Dacă Portugalia ar fi o persoană, cum ar fi?

Paulo Cunha Alves: Ar fi un marinar sau un căpitan de vas.

Reporter: Dacă Portugalia ar fi o melodie, ați dansa pe ea sau ați cânta-o?

Paulo Cunha Alves: Aș încerca să cânt.

Reporter: Dacă diplomația ar fi un sport, care ar fi și de ce?

Paulo Cunha Alves: Cred că șahul, deoarece e un joc de inteligență, gândire și pregătire.

Reporter: Dacă diplomația ar avea un emoji oficial, care ar fi și de ce?

Paulo Cunha Alves: O față zâmbitoare, pentru că este primitoare și prietenoasă.

Reporter: Ce cuvânt din limba portugheză vă descrie cel mai bine țara și de ce?

Paulo Cunha Alves: „Saudade”, care înseamnă dor în română.

Reporter: Ce i-ați recomanda prima dată unui român care vizitează Portugalia?

Paulo Cunha Alves: Să mănânce pește pe malul mării.

Simboluri culturale și emoție

Reporter: Ce loc din Portugalia reflectă cel mai bine identitatea țării?

Paulo Cunha Alves: Mănăstirea Jerónimos din Lisabona.

Reporter: Ce ați dori ca oamenii să spună despre dumneavoastră când nu sunteți în cameră?

Paulo Cunha Alves: Aș vrea să fiu perceput ca o persoană cumsecade.