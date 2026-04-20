Președintele Franței îl evită pe președintele polonez în timpul vizitei din Polonia. Se va întâlni doar cu premierul

Președintele francez Emmanuel Macron se va întâlni luni la Gdansk cu prim-ministrul polonez Donald Tusk, dar nu va purta discuții și cu președintele Karol Nawrocki, anunță Polsat News și Anadolu.

Potrivit reprezentanților președintelui polonez, consilierii lui Nawrocki au solicitat o întâlnire cu liderul francez în timpul vizitei sale de o zi în Polonia. Totuși, biroul premierului polonez, un adversar al președintelui, a insistat ca vizita lui Macron să aibă loc la Gdansk, în loc de Varșovia, făcând imposibilă o întâlnire cu Nawrocki.

Macron urmează să participe la primul summit interguvernamental polono-francez pentru a marca Ziua Prieteniei Polono-Franceze și prima aniversare a tratatului de la Nancy semnat de Tusk și Macron în mai 2025. Tratatul a angajat ambele țări la o cooperare mai strânsă în domeniul apărării, energiei și politicii externe, oferind inclusiv garanții de securitate reciprocă în cazul unui atac.

Discuțiile de la Gdansk ar putea să se concentreze pe propunerile franceze privind un factor de descurajare nuclear la nivel european, cooperarea militară și posibila implicare a Franței în a doua centrală nucleară a Poloniei.

Critici din partea reprezentanților președintelui polonez

Decizia de a nu-l include pe Nawrocki în discuții este sensibilă din punct de vedere politic, deoarece președintele polonez reprezintă în mod tradițional țara în afacerile externe, în special în probleme de apărare.

Oficialii din palatul prezidențial au criticat decizia având în vedere subiectele discutate.

„Problemele sunt serioase. Există chestiunea nucleară. Sunt multe de discutat. O vizită oficială a președintelui francez fără a se întâlni cu președintele nostru ridică îndoieli”, a spus reprezentantul instituției prezidențiale franceze.

Incidentul are loc la doar câteva zile după ce Nawrocki l-a vizitat pe premierul ungar Viktor Orban la Budapesta. Călătoria a fost criticată de guvernul lui Tusk din cauza legăturilor strânse ale lui Orban cu Moscova. Comentatorii au sugerat că vizita la Budapesta ar fi putut să-i determine pe francezi să evite întâlnirea cu președintele polonez.