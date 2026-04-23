Obiectivul lor va include detectarea țintelor și efectuarea de lovituri cu arme convenționale, în special rachete de croazieră JASSM-ER produse în SUA, asupra unor „ținte importante din regiunea Sankt Petersburg”.

Manevrele vor fi efectuate pe flancul estic al NATO, în principal în Marea Baltică și în nordul Poloniei. Ele fac parte din extinderea umbrelei nucleare franceze către țările amenințate de politicile agresive ale Kremlinului. De asemenea, sunt o consecință a deciziilor anunțate de Emmanuel Macron la Brest pe 2 martie 2026, anunță portalul polonez Wirtualna Polska.

În urma vizitei președintelui francez în Polonia din 20 aprilie și a întâlnirilor sale cu prim-ministrul Donald Tusk, cooperarea militară urmează să treacă la un nivel. Potrivit armatei poloneze, focoasele franceze nu vor fi depozitate permanent în Polonia. Cu toate acestea, acestea vor apărea periodic atașate la aeronavele Rafale. Aceste aeronave vor efectua exerciții comune cu Forțele Aeriene Poloneze. În aceste scenarii de exerciții, piloții polonezi se vor angaja în recunoaștere la distanță lungă și recunoașterea țintelor, precum și în atacuri cu arme convenționale. În principal, rachete de croazieră convenționale JASSM-ER lansate de pe avioane F16, care vor zbura ipotetic către așa-numitele ținte de mare valoare din zona Sankt Petersburgului.

Francezii vor simula utilizarea focoaselor nucleare în cadrul acestor exerciții. Avioanele Rafale B sunt capabile să zboare din Franța până la linia Budapesta-Königsberg și să repete atacuri asupra unor ținte din Rusia și Belarus.

„Cheia acestor planuri este că brațul militar polono-francez care este construit va fi, într-un fel, în afara birocrației NATO. Dezvoltarea unor proceduri comune va permite luarea unor decizii de apărare mult mai rapide. Scenariile exercițiilor polono-franceze vor servi drept planuri suplimentare de contingență în cazul unui atac din partea Rusiei, dar nu vor fi activate după discuții îndelungate în temeiul articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord”, spune o sursă din cadrul armatei poloneze.

Sursa adaugă că guvernul lui Donald Tusk nu intenționează să evidențieze aceste noi principii. Cu toate acestea, există o conștientizare a faptului că Alianța Nord-Atlantică slăbește și că ar trebui căutate soluții complementare. O altă astfel de soluție este cooperarea militară strânsă cu țările scandinave în Marea Baltică și în spațiul aerian.

„Francezii își dau seama că avem forță brută de oferit. Până la mijlocul anilor 2030, vom avea una dintre cele mai mari armate din Europa. Vor să ofere know-how și un tip de armament pe care Polonia nu îl are. Adică forțe nucleare ”.

În schimbul unei oferte care să semene cu o umbrelă nucleară franceză, Emmanuel Macron se așteaptă – așa cum am relatat prima dată în WP pe 8 martie – ca EDF să se alăture proiectului unei a doua centrale nucleare mari în Polonia. Și ca armata poloneză să își mărească achizițiile de arme de la companiile franceze. Cu toate acestea, principiul cheie este „nuclear militar pentru nuclear civil”.