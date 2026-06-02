SUA și aliații NATO vor desfășura exerciții navale în Marea Baltică. Ce pregătesc România și Bulgaria

Statele Unite și aliații NATO vor începe un exercițiu de amploare redusă în Marea Baltică în această săptămână.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Germane, Stefan Gaisch, a declarat pentru Reuters acest lucru , potrivit European Pravda.

Exercițiul anual, care se desfășoară de peste cinci decenii, începând cu 1971, va reuni aproximativ 20 de nave din 15 țări cu aproximativ 6.000 de militari, aproximativ jumătate din numărul celor prezenți la exercițiul de anul trecut.

Oficialii spun că reducerea reflectă realități operaționale mai degrabă decât un interes diminuat, deoarece marinele occidentale rămân angajate în alte părți, în special în Strâmtoarea Hormuz din Orientul Mijlociu.

Totuși, exercițiul naval american BALTOPS, care va avea loc între 4 și 20 iunie, va fi în continuare cea mai amplă manevră din Marea Baltică din acest an, iar Washingtonul va furniza nava amiral Mount Whitney.

„În acest moment, desfășurarea unor exerciții la scară largă sub conducerea SUA și cu o largă participare a NATO este un semn al forței alianței. Este un semn al unității și forței alianței și mă refer la toți aliații”, a declarat Gaish.

În calitate de comandant al Forței Operative Baltice, Gaisch conduce sediul naval multinațional din Marea Baltică, înființat de Germania în orașul de coastă Rostock în 2024, în contextul unei atenții crescânde asupra regiunii și al tensiunilor sporite cu Rusia.

BALTOPS va începe cu exerciții în vestul Mării Baltice și apoi se va deplasa spre est pentru a exersa reaprovizionarea cu provizii și protejarea căilor maritime deschise din jurul insulei suedeze Gotland.

În ultimele luni, țările membre NATO riverane Mării Baltice au intensificat inspecțiile și reținerile petrolierelor și navelor de marfă legate de Rusia.

De exemplu, la începutul lunii mai, Garda de Coastă Suedeză a reținut o navă sancționată în largul coastei Trelleborg.

România și Bulgaria construiesc un „centru de securitate” împotriva „flotei din umbră” a Rusiei în Marea Neagră

În paralel, România și Bulgaria avansează cu crearea unui centru de securitate pentru monitorizarea transportului maritim în Marea Neagră, printre altele, pentru a identifica potențiale rute pentru „flota din umbră” a Rusiei.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat aceste lucruri înainte de începerea reuniunii Consiliului Afaceri Generale al UE, de marți, 26 mai, conform unui corespondent European Pravda de la Bruxelles.

România a anunțat un centru de securitate în Marea Neagră pe care îl creează împreună cu Bulgaria împotriva flotei din umbră a Rusiei.

„Facem progrese din partea noastră în crearea unui centru de securitate la Marea Neagră, ceea ce este important și în ceea ce privește monitorizarea a ceea ce ar putea deveni rute de transport pentru «flota din umbră»”, a declarat Țoiu.

Ea a spus că nu există un astfel de pericol în portul românesc Constanța, „dar credem cu tărie că Marea Neagră trebuie absolut protejată”.

„Am avansat conceptul de Centru de Securitate al UE cu Bulgaria și desfășurăm, de asemenea, activități de deminare cu Bulgaria și Turcia. Ucraina joacă, de asemenea, un rol semnificativ în eforturile de deminare din Marea Neagră”, a adăugat ministrul român de externe.

Țoiu a subliniat, de asemenea, necesitatea unei presiuni sporite asupra Rusiei, în special prin pregătirea unui nou pachet de sancțiuni.

„Avem nevoie cu adevărat de următoarea rundă de sancțiuni și lucrăm la ea. În România, adoptăm o lege adoptată anul trecut pentru a înăspri pedepsele pentru cei care încearcă să se sustragă sancțiunilor”, a declarat oficialul.

România a condamnat atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale ucrainene, în special în imediata apropiere a frontierei cu România.

De asemenea, presa a relatat recent că Germania a trimis în Marea Baltică o navă de recunoaștere echipată cu cea mai modernă tehnologie de informații electronice, din cauza prezenței navelor rusești.