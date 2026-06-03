Recenziile cu „emoji-uri” ale clienților, modul în care angajații unui supermarket polonez își iau bonusurile

Angajații unui supermarket din Polonia își iau bonusurile în funcție de feedback-ul sub formă de „emoji-uri” primit de la clienți, potrivit Business Insider.

Jumătate din bonusul angajaților depinde de răspunsul la întrebarea de pe ecranul de finalizare a comenzii: „Cum ați evalua vizita dvs. de astăzi?”. Răspunsul poate fi dat alegând o „față zâmbitoare” verde, galbenă sau roșie.

În plus, magazinul Biedronka trebuie să se numere printre primele 50% dintre cele mai bune locații din regiune pentru ca angajații să poată primi acest bonus.

Sistemul de bonusuri a fost criticat

Sistemul de bonusuri al lanțului de magazine a suferit critici.

Experta în dreptul muncii Katarzyna Łodygowska a acordat un interviu publicației, în care explică de ce această practică este criticată.

Potrivit acesteia, evaluarea clienților este adesea subiectivă și poate depinde de factori care nu au legătură cu munca personalului. Factorii includ prețurile, cozile, lipsa unui anumit produs sau bunăstarea generală a clientului.

Avocata mai menționează o cerință suplimentară pentru primirea bonusului. Supermarketul trebuie să fie printre primele 50% dintre magazinele din regiune. Ea consideră că această cerință ridică semne de întrebare cu privire la corectitudine, potrivit sursei citate.

Primirea bonusului depinde de factori ce nu pot fi controlați de angajați

„Chiar dacă angajații obțin rezultate excelente și primesc evaluări mari din partea clienților, este posibil să nu primească un bonus pur și simplu pentru că alte magazine au avut performanțe și mai bune. Bonusul încetează să mai depindă de atingerea unor obiective specifice, predeterminate. Acesta depinde în schimb de performanța magazinelor concurente, asupra cărora angajații nu au niciun control”, a precizat avocata.

„În viitor, acest lucru va avea un efect demotivant, iar angajatorul ar putea obține opusul efectului scontat”, a adăugat Łodygowska.

Ce criterii sunt recomandate pentru bonusuri

Avocata subliniază că firmele ar trebui să structureze bonusurile și recompensele pentru angajați într-un mod transparent, echitabil și bazat pe performanță.

Astfel de principii includ criterii clare, legătura cu obiectivele companiei, obiectivitatea și natura motivațională.

„Angajații ar trebui tratați în mod egal. Aceasta înseamnă că ar trebui recompensați în mod egal pentru realizări similare. Un sistem de bonusuri bine conceput crește implicarea angajaților. De asemenea, îmbunătățește eficiența muncii și susține dezvoltarea unei culturi organizaționale pozitive”, a concluzionat Katarzyna Łodygowska, conform aceleiași surse.