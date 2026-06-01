Șeful de cabinet al lui Zelenski, despre încheierea războiului până la iarnă: Un scenariu realist

Kievul își propune să accelereze eforturile diplomatice pentru încheierea războiului cu Rusia înainte de debutul sezonului rece, iar conducerea de la Kiev consideră că un astfel de obiectiv poate fi atins.

Discuțiile pentru încheierea războiului mediate de Statele Unite au fost suspendate la începutul lunii martie, pe fondul începerii războiului din Iran și preocuparea mai intensă a Statelor Unite față de Orientul Mijlociu.

„Aceasta este instrucțiunea președintelui: să încercăm să punem capăt acestui război cât mai curând posibil, de preferință înainte de iarnă. În opinia mea, acest lucru este absolut corect, oportun și realist”, a declarat Budanov luni, potrivit Reuters.

Budanov a mai anunțat că se așteaptă ca o delegație americană să efectueze în perioada următoare vizite atât la Moscova, cât și la Kiev, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Președintele Zelenski a anunțat duminică că dorește vrea intensificarea contactului diplomatic cu Rusia pentru a profita de poziția dificilă a forțelor armate ruse.

„A început în decembrie 2025, Rusia a început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă. Așa că acum avem această perioadă de timp înainte de iarnă. Înainte de iarnă trebuie să găsim o modalitate, o modalitate diplomatică, de a ne așeza și de a vorbi”, spune președintele ucrainean duminică.

Acesta a mai spus că încheierea războiului ține de presiunea cu care se confruntă Putin: „Presiunea din societatea sa crește și presiunea prin sancțiuni și necesitatea introducerii unora suplimentare”.

Potrivit oficialilor militari ucraineni, avansul trupelor ruse pe front a încetinit, în timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective din interiorul Rusiei, vizând în principal infrastructura din sectorul petrolier.