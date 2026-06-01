Prima pagină » Știrile zilei » Șeful de cabinet al lui Zelenski, despre încheierea războiului până la iarnă: Un scenariu realist

Șeful de cabinet al lui Zelenski, despre încheierea războiului până la iarnă: Un scenariu realist

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Kyrylo Budanov, a declarat că încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia până la venirea iernii reprezintă un obiectiv „realist”. Acesta a anunțat că este dorința președintelui Zelenski de a accelera negocierile de pace.
Șeful de cabinet al lui Zelenski, despre încheierea războiului până la iarnă: Un scenariu realist
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
01 iun. 2026, 21:15, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Kievul își propune să accelereze eforturile diplomatice pentru încheierea războiului cu Rusia înainte de debutul sezonului rece, iar conducerea de la Kiev consideră că un astfel de obiectiv poate fi atins. 

Discuțiile pentru încheierea războiului mediate de Statele Unite au fost suspendate la începutul lunii martie, pe fondul începerii războiului din Iran și preocuparea mai intensă a Statelor Unite față de Orientul Mijlociu.  

„Aceasta este instrucțiunea președintelui: să încercăm să punem capăt acestui război cât mai curând posibil, de preferință înainte de iarnă. În opinia mea, acest lucru este absolut corect, oportun și realist”, a declarat Budanov luni, potrivit Reuters

Budanov a mai anunțat că se așteaptă ca o delegație americană să efectueze în perioada următoare vizite atât la Moscova, cât și la Kiev, fără a oferi însă detalii suplimentare. 

Președintele Zelenski a anunțat duminică că dorește vrea intensificarea contactului diplomatic cu Rusia pentru a profita de poziția dificilă a forțelor armate ruse. 

„A început în decembrie 2025, Rusia a început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă. Așa că acum avem această perioadă de timp înainte de iarnă. Înainte de iarnă trebuie să găsim o modalitate, o modalitate diplomatică, de a ne așeza și de a vorbi”, spune președintele ucrainean duminică. 

Acesta a mai spus că încheierea războiului ține de presiunea cu care se confruntă Putin: „Presiunea din societatea sa crește și  presiunea prin sancțiuni și necesitatea introducerii unora suplimentare”. 

Potrivit oficialilor militari ucraineni, avansul trupelor ruse pe front a încetinit, în timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective din interiorul Rusiei, vizând în principal infrastructura din sectorul petrolier. 

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut
Gandul
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Anchete de proporții în Albania din cauza unui proiect turistic uriaș controlat de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia