Bolojan: Israelul este un partener important al României în Orientul Mijlociu. Vizită oficială a ministrului Israelian al Justiției în România

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul israelian al Justiției, Yariv Leven, în marja vizitei oficiale a acestuia în România, organizată cu prilejul „Zilei Solidarității și Prieteniei” dintre cele două state, anul acesta macându-se împlinirea a 78 de ani de parteneriat și relații diplomatice neîntrerupte, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Premierul interimar a precizat că Israelul este un partener important al României în Orientul Mijlociu, menționând relațiile economice cu statul din Golf.

„România și Statul Israel sunt legate de o veche colaborare și prietenie. Mulțumesc comunității de români din Israel și comunității evreiești din România, adevărate punți de legătură între statele noastre, precum și tuturor celor care au contribuit la bunele noastre relații”, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan.

Discuția cu oficialul israelian s-a concentrat pe situația de securitate din Orientul Mijlociu, cu speranța că eforturile diplomatice de negocieri vor duce la obținerea unui acord de pace cuprinzător și la o soluție pentru reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit premierului interimar.

Bolojan a mai subliniat și importanța promovării valorilor, păcii și libertății și a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, xenofobia și discursul instigator la ură, se mai arată în comunicatul publicat de Guvern.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, din partea României au participat consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu, deputatul Silviu Vexler din partea Grupului minorităților și consilierul onorific al prim-ministrului dr. Herman Berkovits, consulul onorific al României în Israel, potrivit sursi citate.