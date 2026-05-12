Prima pagină » Politic » Bolojan: Israelul este un partener important al României în Orientul Mijlociu. Vizită oficială a ministrului Israelian al Justiției în România

Bolojan: Israelul este un partener important al României în Orientul Mijlociu. Vizită oficială a ministrului Israelian al Justiției în România

Marți, ministrul israelian al Justiției, Yariv Leven, a fost primit de premierul interimar Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Șeful Executivului a avut o discuție cu reprezentantul israelian al Justiției, iar premierul a precizat că Israelul este un partener important al României în Orientul Mijlociu.
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
UPDATE (FOTO/VIDEO).Procurorii anticorupție din Kiev cer arestarea șefului de cabinet al lui Zelenski. Cât este cauțiunea
UPDATE (FOTO/VIDEO).Procurorii anticorupție din Kiev cer arestarea șefului de cabinet al lui Zelenski. Cât este cauțiunea
Statuia aurită a lui Donald Trump, binecuvântată în Florida. Pastorul: „Nu este un vițel de aur”
Statuia aurită a lui Donald Trump, binecuvântată în Florida. Pastorul: „Nu este un vițel de aur”
Friedrich Merz, huiduit și ironizat la Congresul sindicatelor germane din cauza reformei programului de lucru. AFD îl depășește în sondaje
Friedrich Merz, huiduit și ironizat la Congresul sindicatelor germane din cauza reformei programului de lucru. AFD îl depășește în sondaje
Nicușor Dan: România este în grafic cu programul SAFE. Parlamentul votează ultima componentă necesară semnării contractelor
Nicușor Dan: România este în grafic cu programul SAFE. Parlamentul votează ultima componentă necesară semnării contractelor
Daiana Rob
12 mai 2026, 16:44, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul israelian al Justiției, Yariv Leven, în marja vizitei oficiale a acestuia în România, organizată cu prilejul „Zilei Solidarității și Prieteniei” dintre cele două state, anul acesta macându-se împlinirea a 78 de ani de parteneriat și relații diplomatice neîntrerupte, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Premierul interimar a precizat că Israelul este un partener important al României în Orientul Mijlociu, menționând relațiile economice cu statul din Golf.

„România și Statul Israel sunt legate de o veche colaborare și prietenie. Mulțumesc comunității de români din Israel și comunității evreiești din România, adevărate punți de legătură între statele noastre, precum și tuturor celor care au contribuit la bunele noastre relații”, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan.

Discuția cu oficialul israelian s-a concentrat pe situația de securitate din Orientul Mijlociu, cu speranța că eforturile diplomatice de negocieri vor duce la obținerea unui acord de pace cuprinzător și la o soluție pentru reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit premierului interimar.

Bolojan a mai subliniat și  importanța promovării valorilor, păcii și libertății și a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, xenofobia și discursul instigator la ură, se mai arată în comunicatul publicat de Guvern.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, din partea României au participat consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu, deputatul Silviu Vexler din partea Grupului minorităților și consilierul onorific al prim-ministrului dr. Herman Berkovits,  consulul onorific al României în Israel, potrivit sursi citate.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
Libertatea
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
CSID
Șeful ANAF: „În perioada următoare probabil o să vindem un Ferrari”. Se anunță controale la bogații cu averi nejustificate
Promotor