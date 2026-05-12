Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Karol Nawrocki și Nicușor Dan vor avea convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale și declarații de presă comune programate în jurul orei 18:15.

De la ora 19:00 este programată și o cină de lucru la Palatul Cotroceni, la care participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Vizita are loc înaintea Summitului Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, organizat miercuri la Palatul Cotroceni.

Formatul B9 este o iniţiativă lansată în 2015 de Klaus Iohannis și Andrzej Duda, la care participă cele 9 state membre NATO situate pe Flancul Estic al Alianţei: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria.