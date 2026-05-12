Nicușor Dan pune condiții înainte de consultările de la Cotroceni. Președintele a anunțat ce se va întâmpla cu AUR

Președintele a anunțat marți că delegațiile care vin la Palatul Cotroceni pentru consultări trebuie să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și elemente compatibile de program.

„Cu titlu generic, solicitarea mea pe care o să am cu toate delegațiile cu care ne vom întâlni, pentru fiecare propunere de guvern dacă are sau nu are negociată deja o majoritate. (…) Ce vreau eu să obținem, o propunere de premier cu elemente compatibile de program pe problemele esențiale”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a avertizat că nu este dispus să facă experimente.

„Mă aștept ca partidele să-și păstreze opțiunile expuse în spațiul public… variante sunt relativ puține, eu nu o să fac experimente, nu e bine pentru România”, a adăugat președintele României.

El a spus că va chema AUR la consultări dar că va desemna un premier pro-occidental.

„Evident la consultările formale o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că exclude varianta alegerilor anticipate și că ar putea accepta un premier tehnocrat.