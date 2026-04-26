Radu Miruță, despre consultările de la Cotroceni: Trebuie să existe un armistițiu pentru a nu pierde bani

Necesitatea unui armistițiu

Întrebat despre consultările convocate la Palatul Cotroceni, Miruță a spus: „E mai mult decât binevenită o astfel de întâlnire. Mă bucur foarte mult că domnul președinte Nicușor Dan a organizat, pentru că totuși trebuie să existe să mai fi rămas o ramură de rațiune în clasa politică”.

De asemenea, ministrul a subliniat că este necesar ca proiectele europene să fie îndeplinite în vederea absorbției integrale de fonduri. „Trebuie să existe un armistițiu politic pentru ca bucata de bani pe care România ar putea să o piardă să nu fim în situația de a pierde”, spune Miruță.

Urgența proiectului SAFE

Întrebat despre o potențială soluție în vederea contractelor SAFE, oficialul a spus: „Ar trebui să convoace Parlamentul. Comisiile din Parlament să proceseze aceste proiecte SAFE. Este dreptul parlamentarilor să modifice ce consideră din acele proiecte, să le amendeze, însă noi la Ministerul Apărării avem nevoie de această hârtie de la Parlament pentru a putea să contractăm”.

În plus, a atras atenția asupa anvergurii programului SAFE pentru România: „Acum e vorba de 21 contracte pe care trebuie să le semnăm într-o perioadă foarte scurtă de timp. Iar dacă celelalte ministere, dacă Parlamentul vor veni la Ministerul Apărării și vor spune mai sunt 5 zile până când trebuie să semnezi contractele, hai întrebuințează-te să le semnezi că mai ai timp, nu se va putea asta, pentru că este un cadru legal în care sunt menționate niște termene”.

Relația cu PSD

De asemenea, ministrul a reiterat poziția USR, potrivit căreia, o prăbușire a guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură de către PSD ar duce la încheierea oricărei colaborări în viitor între cele două partide. „Dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împreună cu AUR, indiferent dacă se vor înțelege sau nu cu PNL, cu sau fără Ilie Bolojan, noi nu vom mai sta pentru că nu e o abordare serioasă. România se va întoarce la epoca Ciucă-Ciolacu în care își vor da mâna peste țară, bătându-și joc și de votul român și de democrație”, spune Miruță.

Luni de la ora 10:00, șeful statului are o întrevedere cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale).