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Tomac caută în continuare susținere parlamentară: discuții cu UDMR, minorități și suveraniști

Premierul desemnat Eugen Tomac poartă în continuare discuții pentru susținere parlamentară. Marți va avea întâlniri cu UDMR, cu Grupul Minorităților Naționale, cu Uniți pentru România, PACE și POT.
Tomac caută în continuare susținere parlamentară: discuții cu UDMR, minorități și suveraniști
Laura Buciu
08 iun. 2026, 19:48, Politic
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Programul consultărilor politice desfășurate de premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți.

Astfel, de la ora 10.00 are întâlnire cu UDMR, la sediul partidului, iar de la ora 15.00, cu Grupul Minorităţilor Naţionale.

De la ora 16.00 va purta discuții cu Uniţi pentru România, de la ora 17.00 cu PACE, iar de la 18.00 cu POT.

Exceptând UDMR, întâlnirile sunt la grupul fiecărei formațiuni din Parlament.

Ulterior, Eugen Tomac va avea discuții și cu membrii neafiliați din Parlament.

Luni, premierul desemnat a purtat discuții cu PNL, USR și PSD.

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