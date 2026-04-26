Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților

Președintele Nicușor Dan are programată luni o întâlnire cu liderii partidelor politice parlamentare pro-europene, a anunțat duminică Administrația Prezidențială.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
26 apr. 2026, 10:07, Politic

Întâlnirea este programată luni la ora 10.00 la palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației prezidențiale, șeful statului are o întrevedere cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale).

Întâlnirea are ca temă implementarea programelor majore pentru România (SAFE, PNRR).

Apel la dezescaladare

Președintele Nicușor Dan a avut și miercuri consultări cu partidele, după retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan de către PSD.

El a făcut atunci apel la „dezescaladare” și a spus că toate formațiunile și-au exprimat disponibilitatea de cooperare pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare.

„Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR. Și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”, a mai spus Dan.

 

 

