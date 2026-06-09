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George Simion face sondaj online privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan

Liderul AUR, George Simion, face sondaj online privind suspendarea din funcție a președintelui României, Nicușor Dan.
George Simion face sondaj online privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 10:34, Politic
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George Simion face sondaj online privind suspendarea din funcție a președintelui. El îi roagă pe cei care îi citesc mesajul să răspundă cu Da sau Nu la propunerea de suspendare.

În plus, președintele AUR se referă la alegerile anticipate.

„Nicușor Dan – suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac ci Anticipatele. Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, a scris George Simion pe Facebook.

Mesajul a fost publicat marți. În zeci de minute, Simion a primit mii de răspunsuri.

Suspendarea președintelui României este o procedură reglementată de Constituție. Pentru a fi aprobată, procedura are nevoie de votul Parlamentului reunit și de confirmarea prin referendum național.

Până în prezent, doar fostul președinte Traian Băsescu a fost vizat de procedura de suspendare.

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