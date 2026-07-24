Radu Oprea: Amenda aplicată lui Irineu Darău de AMEPIP pare o problemă internă între USR și PNL

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Oprea afirmă că nu comentează temeinicia amenzii, însă spune că a remarcat declarațiile lui Darău, potrivit cărora sancțiunea ar fi fost aplicată cu „grabă și chiar precipitare”, iar cuantumul acesteia ar fi fost urmărit în mod expres.

„Nu comentez justețea, nu e treaba mea, dar nu pot să nu observ ce spune Darău în apărarea sa”, a scris fostul ministru.

Oprea susține că AMEPIP se află în coordonarea prim-ministrului demis Ilie Bolojan, prin Secretariatul General al Guvernului, și face referire la persoane din conducerea instituțiilor implicate în coordonarea guvernanței corporative. În acest context, fostul ministru afirmă că, dacă susținerile lui Darău sunt reale, acesta „stă rău de tot în USR”, iar în caz contrar „este nepriceput și merită amenda”.

Totodată, Oprea citează declarațiile lui Darău potrivit cărora, după preluarea mandatului, ar fi reorganizat procedurile și ar fi modificat comisiile de selecție pentru a debloca anumite procese, susținând că măsurile adoptate „îi descurajează tocmai pe cei care încearcă să repare lucrurile”.

Fostul ministru afirmă că problemele invocate ar proveni din perioada în care Ministerul Economiei a fost condus de Radu Miruță și conchide că situația reprezintă „o problemă internă USR-PNL”.

„Nici eu nu cred în coincidențe. Asta este o problemă internă USR – PNL. (…) S-au încurcat între ei, bătându-și joc de toți românii. E momentul să plecați acasă!”, a transmis Radu Ștefan Oprea în mesajul publicat pe Facebook.

Darău a anunțat că va contesta amenda

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat joi că a contestat în instanță amenda de 104.832 de lei primită de la AMEPIP, pe care o descrie drept „cea mai mare sancțiune aplicată până acum unui ministru”.

„Nu o fac pentru că un ministru ar trebui să fie deasupra legii, ci din contră! Cred că legea trebuie respectată de toată lumea. Mai ales instituțiile care o aplică nu au voie să își bată joc de proceduri, de litera legii și de interpretarea ei”, a precizat ministrul.

AMEPIP îi reproșează că până la 31 martie 2026 nu au fost finalizate procedurile de selecție pentru administratorii a cinci companii de stat.

Darău a preluat funcția de ministru la 23 decembrie 2025, iar până la termenul de 31 martie 2026 trecuseră doar 98 de zile de mandat. În aceste condiții, el spune că este tras la răspundere pentru întârzieri acumulate înainte de a deveni ministru.

„Întârzierile pe care mi le impută erau deja acumulate de foarte mult timp: unele proceduri aveau întârzieri de aproape doi ani și parcurgeau mandatele a 3-4 miniștri diferiți. Practic, mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru”, a menționat acesta.