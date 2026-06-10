Ciprian Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: „Chiar nu m-am gândit la asta!”. Noua dispută pe „tehnocrații roșii” ai lui Tomac

Prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că nu a vrut să jignească pe nimeni când s-a referit la "tehnocrații roșii" de pe lista guvernamentală a premierului desemnat, Eugen Tomac.