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Ciprian Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: „Chiar nu m-am gândit la asta!”. Noua dispută pe „tehnocrații roșii” ai lui Tomac

Prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că nu a vrut să jignească pe nimeni când s-a referit la "tehnocrații roșii" de pe lista guvernamentală a premierului desemnat, Eugen Tomac.
Ciprian Ciucu îi răspunde lui Grindeanu:
Sorina Matei
10 iun. 2026, 15:00, Politic
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Într-o replică dată lui Sorin Grindeanu care ataca PNL și pe „ayatohallul” Bolojan, Ciprian Ciucu contracarează cu „tehnocrații roșii” de lista lui Eugen Tomac.
„Domnul Grindeanu spune că dacă am zis că unii, și i-am precizat exact pe care, dintre miniștrii propuși de dl. Tomac, ar fi „tehnocrați roșii”, adică pesediști, și asfel i-am jignit.
Chiar nu m-am gândit la asta! Consideră oare președinte PSD că a fi pesedist sau afiliat psd, este o jignire? N-am spus-o eu, și nu am spus nimic altceva despre acești oameni. 🙃„, scrie Ciucu
„Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD.
Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD.
Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere.
Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!
În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral.
Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru”.

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