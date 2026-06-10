Eugen Tomac, discuții cu președintele Nicușor Dan după consultările cu partidele: „Este momentul să facem un pas înainte pentru România”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat miercuri că urmează să îi prezinte președintelui Nicușor Dan concluziile discuțiilor purtate în aceste zile cu partidele politice și viziunea sa privind calendarul politic din perioada următoare.

Întrebat despre o posibilă întâlnire cu președintele și despre subiectele care vor fi discutate, Tomac a spus că va avea această discuție după încheierea consultărilor pe care le desfășoară în prezent.

„Atunci când domnul președinte îmi va oferi posibilitatea, azi, mâine, poimâine, evident că la un moment dat, după ce voi încheia toate discuțiile pe care le-am în aceste zile, îi voi prezenta concluziile cu privire la modul cum privesc eu Calendarul pe care cred că trebuie să-l avem în următoarea perioadă”, a declarat Eugen Tomac.

Tomac a mai declarat că rămâne optimist în privința șanselor de a găsi o soluție politică pentru stabilirea următorului Guvern și că își asumă responsabilitatea de a încerca să convingă partidele să colaboreze.

„Sunt încrezător, sunt deschis, sunt extrem de hotărât să merg pe această linie pe care mi-am asumat-o, pentru că este responsabilitatea mea să încerc să conving toate partidele politice că este momentul să facem un pas înainte pentru România. Este opțiunea pe care o văd”, a spus premierul desemnat.

Sursa video: TVR INFO