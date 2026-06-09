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Eugen Tomac, după consultările cu grupu PACE Întâi România: O întâlnire foarte bună. Toți parlamentarii au venit cu propuneri de îmbunătățire a planului de guvernare

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a catalogat drept „foarte bună și încrezătoare” întâlnirea avută cu parlamentarii din grupul „Pace Întâi România”, în cadrul căreia a prezentat lista provizorie de miniștri și a primit propuneri concrete pentru îmbunătățirea programului de guvernare.
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Radu Mocanu
09 iun. 2026, 17:48, Politic
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„Am avut o întâlnire foarte bună, un schimb de opinii cu privire la obiectivele pe care mi le-am propus pentru viitorul guvern. Am prezentat lista de miniștri pe care îi propun, până la ora actuală. Și ce mi s-a părut extrem de important, că toți parlamentarii cu care am discutat au venit cu propuneri concrete privind îmbunătățirea programului de guvernare”, a declarat Tomac după consultările cu parlamentarii grupului PACE Întâi România. 

Premierul desemnat a dat asigurări că programul de guvernare va conține măsuri importante pentru relansarea economiei. 

„I-am asigurat și pe colegii parlamentari și i-am asigurat și pe români că programul de guvernare cu care voi veni în Parlament are măsuri îndrăznețe în ceea ce privește relansarea economică”, mai spune Eugen Tomac. 

Premierul desemnat a apreciat drept interesantă propunerea privind acordarea unei atenții sporite sportului, chair înființarea unui minister al Sportului: „Mi s-a părut o propunere interesantă pe care nu am mai auzit-o până acum, propunerea de a acorda mai multă atenție sportului, nu voi înființa un minister al sportului pentru că nu vreau să creez noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenție Agenției Naționale pentru Sport”. 

De asemenea, Tomac a anunțat că după finalizare consultărilor se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, pentru a-i prezenta concluziile: „Indiscutabil că în următoarele zile îi voi solicita o primire președintelui Nicușor Dan pentru a-i prezenta concluziile după discuțiile pe care le-am avut în aceste zile”. 

Sursa video: Antena 3

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