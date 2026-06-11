Eugen Tomac, despre reformele lui Bolojan: Toate lucrurile bune începute de guvern trebuie continuate

Invitat joi la RFI România, premierul desemnat Eugen Tomac a fost întrebat de un ascultător al emisiunii dacă intenționează să ducă mai departe reformele începute de Ilie Bolojan, în cazul în care va fi învestit în funcția de premier.

„Indiscutabil că toate lucrurile bune începute de guvern trebuie continuate pentru că, subliniez încă o dată, ele nu sunt reformele unei singure persoane. Un guvern înseamnă oameni, echipe, instituții, inițiative, politici publice”, a declarat Tomac la RFI.

El a susținut că una dintre prioritățile viitorului cabinet ar trebui să fie accelerarea procesului de digitalizare a administrației și a anunțat că a propus înființarea funcției de vicepremier pentru digitalizare.

„Ceea ce mi se pare foarte important este să definim și să setăm mult mai bine prioritățile pe care le avem. Tocmai de aceea am propus că în viitorul cabinet să avem un vicepremier pentru digitalizare, pentru că eu cred că, spre exemplu, reforma administrației publice, locale, care este o necesitate, nu poate fi făcută până când nu vom digitaliza cel puțin 50% din administrația statului român, în condițiile în care, în clipa de față, este acest proces realizat sub 30%”, a explicat Tomac.

Eugen Tomac: Proiectele începute trebuie să fie finalizate

Premierul desemnat a atras atenția asupra faptului că mai multe proiecte au rămas neimplementate din lipsa unei presiuni instituționale suficiente asupra autorităților responsabile.

„Avem proiecte în derulare care, din păcate, nu au fost implementate tocmai pentru că nu a existat o presiune instituțională destul de consistentă pentru a se îndeplini angajamentele asumate de cei care implementează aceste proiecte privind digitalizarea administrației. Avem nevoie de un dialog cât mai strâns cu autoritățile publice locale pentru a identifica împreună soluțiile cele mai bune, adaptate vremurilor prin care trecem”, a completat Eugen Tomac.

El a reiterat faptul că viitorul executiv ar trebui să se concentreze pe continuarea și finalizarea proiectelor deja începute, nu pe lansarea unor inițiative noi fără o justificare clară.

„Subliniez încă o dată, toate proiectele bune pe care le-a desfășurat statul român, respectiv guvernul, până în prezent, trebuie continuate. Nu voi fi adeptul începerii unor noi șantiere sau unor noi proiecte doar de dragul de a spune că este inițiativa mea. Am capacitatea de a înțelege care sunt prioritățile, de a le ierarhiza foarte bine și, evident, să finalizăm șantierele pe care le are România în momentul de față”, a conchis acesta.