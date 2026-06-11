Toți oamenii președintelui. Cine sunt apropiații lui Nicușor Dan din guvernul Tomac

Dincolo de formula prezentată drept una tehnică, în viitorul Executiv se regăsesc consilieri prezidențiali, foști membri ai echipei de campanie și persoane despre care surse politice susțin că au fost preferate de șeful statului pentru portofolii-cheie.

Toți oamenii președintelui

Cel mai evident nume este chiar cel al premierului desemnat, Eugen Tomac. Europarlamentar și lider PMP, Tomac a fost consilier al președintelui Nicușor Dan înainte de a fi desemnat să formeze noul guvern.

Un alt nume cu legătură directă este Sorin Costreie, propus vicepremier și ministru al Educației și Cercetării. Costreie este consilier prezidențial pentru educație și cercetare, poziție din care a lucrat direct în echipa președintelui. Intrarea sa în guvern ar muta una dintre temele centrale ale administrației prezidențiale, educația, direct în Executiv.

La Ministerul Justiției este propus Cosmin Soare-Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale. Este una dintre cele mai sensibile nominalizări, având în vedere rolul Justiției în arhitectura instituțională și faptul că titularul propus vine tot din zona de expertiză juridică a Cotroceniului.

Pe lista apropiaților intră și Diana Morar, propusă pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Fost parlamentar PNL și fost secretar de stat la Justiție, Diana Morar a făcut parte din echipa juridică a campaniei lui Nicușor Dan la prezidențiale, fiind prezentă în staff-ul candidatului în perioada alegerilor.

Există și nume unde legătura cu președintele este mai degrabă politică sau instituțională, nu una de colaborare directă. Luca Niculescu, propus la Externe, a fost indicat de surse politice drept una dintre preferințele lui Nicușor Dan pentru acest portofoliu. În prezent secretar de stat în MAE și coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, Niculescu este un diplomat cu profil compatibil cu linia pro-occidentală anunțată de președinte.

La Apărare, Dan Neculăescu apare într-o situație similară. Actual ambasador al României la NATO a fost conform surselor politice candidatul dorit de Nicușor Dan pentru Ministerul Apărării.

Un caz mai indirect este cel al lui Șerban Dragosloveanu, propus pentru Ministerul Sănătății. El conduce Spitalul Foișor, aflat în subordinea Primăriei Capitalei, și a fost numit manager interimar în perioada în care Nicușor Dan era primar general.

Nicușor Dan a respins ideea „guvernul meu”

Nicușor Dan a fost întrebat recent dacă nu se teme că va fi acuzat că încearcă să își construiască propriul guvern, așa cum au fost acuzați în trecut Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Nicușor Dan a respins ideea că viitorul Executiv ar fi un „guvernul meu”. Șeful statului a susținut că s-a extras din discuțiile privind componența cabinetului și că decizia aparține lui Eugen Tomac, nu Cotroceniului. Totuși, întrebat despre posibilitatea ca unii dintre consilierii săi să se regăsească în viitorul Guvern, Nicușor Dan a admis că „sunt persoane interesante” în echipa sa și că rămâne de văzut cine va fi acceptat de premierul desemnat.

”Este o discuţie strict între Eugen Tomac şi persoanele pe care dumnealui şi le doreşte. Nu ştiu, sunt persoane interesante, între consilierii mei. O să vedem. E decizia lui”, a spus preşedintele.

Și Eugen Tomac a încercat să se delimiteze de ideea unui cabinet controlat de o singură zonă politică.

„Acest Guvern nu este Guvernul lui Tomac, este Guvernul României și va acționa în interesul României”, a afirmat Eugen Tomac.

Totuși, guvernul Tomac pare departe la ora scrierii acestui material de obținerea celor 233 de voturi necesare pentru învestitură.