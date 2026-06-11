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Protest la Ministerul Sănătății. Ambulanțierii acuză tăierea sporurilor și scăderea veniturilor

Aproximativ 1.000 de angajați ai serviciilor publice de ambulanță din întreaga țară sunt așteptați să participe joi în fața Ministerului Sănătății, la apelul Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România (FNSAR). Sindicaliștii susțin că noul proiect al Legii salarizării ar putea reduce veniturile personalului din sistemul de urgență.
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Victor Dan Stephanovici
11 iun. 2026, 10:11, Social
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Protestul a început la ora 09:30 în fața Ministerului Sănătății și urmează să continue în fața Ministerului Muncii. Organizatorii spun că este una dintre cele mai ample acțiuni sindicale din istoria serviciilor publice de ambulanță.

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Protest Ministerul Sănătății – serviciile publice de ambulanță organizat de FNSAR.

Principalele nemulțumiri vizează diminuarea sporului de tură, a sporurilor pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus și sărbători legale, a sporului de gardă și a celui acordat pentru condiții deosebit de periculoase. De asemenea, FNSAR susține că noii coeficienți de salarizare nu garantează menținerea actualului nivel al veniturilor pentru o parte importantă a angajaților.

Federația avertizează că, în forma actuală, proiectul de lege ar putea conduce la scăderea veniturilor nete pentru personalul din serviciile de ambulanță.

Potrivit organizatorilor, toate ambulanțele operative din serviciile publice vor afișa în cursul zilei mesaje cu inscripția „Protest Național”, fără ca activitatea de intervenție și acordare a asistenței medicale de urgență să fie afectată. Reprezentanții FNSAR au anunțat că protestele ar putea continua dacă revendicările sindicatului nu vor fi incluse în viitoarea lege a salarizării.

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