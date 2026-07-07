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Un bebeluș a venit pe lume în ambulanța SMURD

Un echipaj alcătuit din trei paramedici au asistat o gravidă să-și aducă pe lume copilul chiar în ambulanța care o transporta la maternitate. Povestea unui bebeluș care s-a grăbit.
Un bebeluș a venit pe lume în ambulanța SMURD
Facebook/Bistrița-Năsăud
Luiza Moldovan
07 iul. 2026, 10:51, Social
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Asta a spus-o fără cuvinte un bebeluș care a decis să vină pe lume chiar în ambulanța care o transporta pe mama lui la spital.

În această dimineață, ISU Bistrița-Năsăud a anunțat venirea pe lume a unui bebeluș chiar în ambulanța SMURD. Cei trei membri ai echipajului au asistat-o pe mamă la naștere, iar totul s-a desfășurat în condițiile cele mai bune.

„Cea mai frumoasă misiune este aceea de a întâmpina o nouă viață”

În comunicatul instituției se precizează că bebelușul e sănătos. Împreună cu mama lui, au fost predați unui alt echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, pentru continuarea îngrijirilor medicale.

Pentru echipajul medical, aceasta a fost una dintre cele mai neuitabile misiuni.

„Sunt intervenții pe care nu le uiți niciodată. Pentru că, dincolo de uniforme și proceduri, cea mai frumoasă misiune este aceea de a întâmpina o nouă viață.

Bun venit pe lume, micuțule! Să ai parte de o viață frumoasă, sănătoasă și plină de oameni care să îți fie alături, așa cum au fost astăzi salvatorii noștri”, a scris instituția pe contul de socializare.

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