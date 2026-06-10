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Copil de doi ani opărit, dus de urgență la spital, în Bistrița

Echipajele SMURD au intervenit de urgență în Tiha Bârgăului pentru salvarea unui copil care a suferit opăriri cu apă fierbinte. Micuțul era conștient în momentul preluării și a fost transportat la spital pentru îngrijiri.
Copil de doi ani opărit, dus de urgență la spital, în Bistrița
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Luiza Moldovan
10 iun. 2026, 12:45, Social
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Un copil de aproximativ doi ani a fost transportat de urgență la spital după ce s-a opărit cu apă fiartă, în localitatea Tiha Bârgăului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, echipajele medicale au fost solicitate să intervină pentru acordarea primului ajutor copilului, care prezenta opăriri la nivelul unui membru inferior.

Copilul a fost preluat de un echipaj de prim-ajutor

La momentul preluării de către salvatori, micuțul era conștient și cooperant, au precizat reprezentanții ISU BN.

La caz au fost trimise un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Stației Prundu Bârgăului și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

Copilul a fost preluat de echipajul de prim ajutor și transportat direct la UPU SMURD Bistrița pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Intervenția este în dinamică.

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