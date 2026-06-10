„Legea salarizării trebuie rediscutată profund și modificată substanțial”, spune Eugen Tomac

Tomac a afirmat că există nemulțumiri și îngrijorări în rândul mai multor categorii sociale cu privire la actuala formă a proiectului.
„Cred că legea salarizării trebuie rediscutată profund”, a declarat premierul desemnat.
El a apreciat activitatea Ministerului Muncii și a echipei care a lucrat la proiect, dar a susținut că varianta actuală nu răspunde pe deplin obiectivelor urmărite.
Potrivit lui Tomac, legea ar fi trebuit să fie prezentată ca un instrument de reorganizare a sistemului de salarizare din sectorul public.
„Această lege de la început trebuia prezentată ca o lege care reașează sistemul de salarizare, grilele de salarizare și nicidecum nu trebuia să lase sentimentul că majorează salariile, pentru că nu despre asta este vorba”, a afirmat el.
Premierul desemnat a susținut că este nevoie de o formulă care să asigure un tratament echitabil pentru toate categoriile vizate.
Tomac a declarat că își dorește continuarea dialogului dintre partidele politice pentru îmbunătățirea proiectului de lege.
„Îmi voi da toată silința, șapte zile din șapte, să găsim compromisul necesar pentru a elabora sau îmbunătăți acest proiect de lege cât mai bine”, a spus el.
În ceea ce privește negocierile pentru formarea noului Guvern, Tomac a evitat să comenteze pozițiile partidelor, precizând că poartă discuții cu toate formațiunile parlamentare.
El a adăugat că, până în prezent, niciun partid nu a reușit să prezinte singur o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Executiv.