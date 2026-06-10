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„Legea salarizării trebuie rediscutată profund și modificată substanțial”, spune Eugen Tomac

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri seară, la B1 TV, că proiectul legii salarizării unitare are nevoie de modificări importante și trebuie regândit astfel încât să ofere un sistem echitabil pentru toate categoriile profesionale.
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Oana Antipa
10 iun. 2026, 21:36, Politic
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Tomac a afirmat că există nemulțumiri și îngrijorări în rândul mai multor categorii sociale cu privire la actuala formă a proiectului.

„Cred că legea salarizării trebuie rediscutată profund”, a declarat premierul desemnat.

El a apreciat activitatea Ministerului Muncii și a echipei care a lucrat la proiect, dar a susținut că varianta actuală nu răspunde pe deplin obiectivelor urmărite.

„Nu trebuia să lase impresia că majorează salariile”

Potrivit lui Tomac, legea ar fi trebuit să fie prezentată ca un instrument de reorganizare a sistemului de salarizare din sectorul public.

„Această lege de la început trebuia prezentată ca o lege care reașează sistemul de salarizare, grilele de salarizare și nicidecum nu trebuia să lase sentimentul că majorează salariile, pentru că nu despre asta este vorba”, a afirmat el.

Premierul desemnat a susținut că este nevoie de o formulă care să asigure un tratament echitabil pentru toate categoriile vizate.

Apel la consens politic

Tomac a declarat că își dorește continuarea dialogului dintre partidele politice pentru îmbunătățirea proiectului de lege.

„Îmi voi da toată silința, șapte zile din șapte, să găsim compromisul necesar pentru a elabora sau îmbunătăți acest proiect de lege cât mai bine”, a spus el.

În ceea ce privește negocierile pentru formarea noului Guvern, Tomac a evitat să comenteze pozițiile partidelor, precizând că poartă discuții cu toate formațiunile parlamentare.

El a adăugat că, până în prezent, niciun partid nu a reușit să prezinte singur o majoritate parlamentară care să susțină viitorul Executiv.

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