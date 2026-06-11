Ministerul Sănătății vine cu primele propuneri oficiale pentru noua lege a salarizării unitare. Ce aspecte sunt vizate

Ministerul Sănătății a anunțat, joi, printr-un comunicat de presă, că a transmis primele propuneri oficiale pentru noua lege a salarizării, care se va aplica și personalului din sistemul public de Sănătate.

Printre solicitările formulate se numără creșterea coeficienților salariali pentru personalul medico-sanitar și auxiliar-sanitar, majorarea cu 100% a plății gărzilor efectuate în weekend și de sărbători legale, precum și introducerea unei componente de salarizare bazate pe performanță, care ar putea ajunge până la nivelul salariului de bază.

Forma actuală a proiectului plasează personalul din sănătate sub alte categorii profesionale din sectorul public

Potrivit ministerului, „reforma salarizării din sănătate trebuie să țină cont de realitățile din spitale, de responsabilitatea uriașă purtată zilnic de personalul medical și de nevoia de a păstra profesioniștii în sistemul public”.

Instituția atrage atenția că, în forma actuală a proiectului, personalul din sănătate este poziționat sub alte categorii profesionale din sectorul public, deși activitatea acestuia implică un nivel ridicat de responsabilitate.

„În acest context, se propune creșterea coeficienților de salarizare și reașezarea grilelor salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar-sanitar, astfel încât salariile să reflecte în mod real responsabilitatea, competențele și contribuția esențială a celor care asigură funcționarea sistemului de sănătate. Punctual, s-a solicitat creșterea coeficienților pentru mai multe categorii profesionale. Măsurile urmăresc reducerea discrepanțelor salariale și stimularea formării profesionale continue, într-un sistem care se confruntă de ani de zile cu deficit de personal și migrația specialiștilor”, se arată în comunicatul de presă emis joi.

Propuneri privind modul de remunerare a gărzilor

Totodată, propunerile transmise de Ministerul Sănătății privind proiectul de lege a salarizării unitare vizează și modificarea modului de remunerare a gărzilor.

„Una dintre cele mai importante propuneri formulate de Ministerul Sănătății vizează modul de remunerare a gărzilor și a activității desfășurate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în zilele de repaus săptămânal, de sărbătoare legală și în celelalte zile nelucrătoare. Referitor la majorarea cu doar 10% a tarifului orar, prevăzută în proiectul aflat în consultare, Ministerul Sănătății consideră că aceasta nu reflectă în mod real nivelul de responsabilitate și sacrificiile asumate de personalul medical care asigură continuitatea activității medicale”, precizează instituția.

În aceste condiții, Ministerul Sănătății propune majorarea cu 100% a tarifului orar pentru gărzile și activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală, precum și diferențierea remunerației în funcție de tipul gărzii, prin reglementarea distinctă a gărzilor de urgență, a gărzilor de monitorizare și a gărzilor la domiciliu.

Propuneri privind sporurile

Ministerul Sănătății solicită clarificarea și reașezarea sistemului de sporuri, astfel încât acesta să fie aplicat unitar și echitabil pentru toate categoriile de personal din sănătate.

„În forma actuală, textul proiectului utilizează criterii diferite de acordare a sporurilor, făcând referire atât la anumite locuri de muncă, cât și la anumite specialități profesionale, ceea ce poate genera interpretări neunitare și dificultăți în aplicare”, se mai arată în comunicat.

Elementul de noutate

Un element de noutate propus de Ministerul Sănătății vizează introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici, bazată pe criterii de performanță.

Potrivit propunerii, salariul de bază va fi păstrat ca element fix, iar componenta variabilă va putea ajunge până la 100% din salariul de bază. În plus, mecanismul ar urma să fie testat printr-un program pilot național cu o durată de doi ani, însoțit de garanții privind respectarea independenței profesionale și evitarea unor practici care ar putea afecta calitatea actului medical.

„Obiectivul este încurajarea performanței și a rezultatelor în beneficiul pacientului, într-un mod transparent și echitabil”, mai precizează Ministerul Sănătății.

Ce prevede proiectul noii legi a salarizării unitare

Proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice prevede o reașezare a salariilor bugetarilor pe baza unei grile cu 12 grade salariale, coeficienți între 1 și 8 și o valoare de referință stabilită, pentru anul 2027, la 4.100 de lei. Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și să înlocuiască actuala Lege-cadru nr. 153/2017.

Potrivit documentului, salariile de bază, soldele, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului aferent funcției cu valoarea de referință. Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar este stabilit la 1 la 8, ceea ce indică un plafon teoretic de 32.800 de lei pentru componenta calculată strict prin coeficientul maxim și valoarea de referință din 2027.

Proiectul introduce o structură unică de 12 grade salariale, fiecare cu un interval de coeficienți. Primul grad pornește de la coeficientul 1,00, iar gradul 12 ajunge până la 8,00. Valoarea de referință ar urma să fie stabilită anual, însă pentru primul an de aplicare este prevăzută explicit suma de 4.100 de lei.