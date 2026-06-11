Prima pagină » Politic » Eugen Tomac despre Ucraina și integrarea europeană: „Este în interesul României ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană”

Eugen Tomac despre Ucraina și integrarea europeană: „Este în interesul României ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că România trebuie să sprijine în continuare Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Cel mai important om al lui Erdogan, preocupat de securitatea Mării Negre. Presa din Turcia face apel la Nicușor Dan înainte de Summitul NATO de la Ankara
Cel mai important om al lui Erdogan, preocupat de securitatea Mării Negre. Presa din Turcia face apel la Nicușor Dan înainte de Summitul NATO de la Ankara
Bolojan explică de ce PNL nu-l votează pe Tomac: „Formula nu face decât să eludeze răspunderea” PSD
Bolojan explică de ce PNL nu-l votează pe Tomac: „Formula nu face decât să eludeze răspunderea” PSD
Lovitură pentru Eugen Tomac. PNL anunță că nu va vota Guvernul. Bolojan: „Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire”
Lovitură pentru Eugen Tomac. PNL anunță că nu va vota Guvernul. Bolojan: „Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire”
Eugen Tomac despre relația țării cu Republica Moldova dacă rămâne premier: „Mi-aș dori să avem olimpiade comune între elevi”
Eugen Tomac despre relația țării cu Republica Moldova dacă rămâne premier: „Mi-aș dori să avem olimpiade comune între elevi”
Eugen Tomac, despre reformele lui Bolojan: Toate lucrurile bune începute de guvern trebuie continuate
Eugen Tomac, despre reformele lui Bolojan: Toate lucrurile bune începute de guvern trebuie continuate
Maria Nițu
11 iun. 2026, 10:05, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit joi, la RFI România, despre politica externă a României, în special despre războiul din Ucraina și integrarea țării în Uniunea Europeană, alături de relațiile bilaterale.

Întrebat despre o poziție privind modul în care un viitor guvern român ar putea sprijini integrarea europeană a Ucrainei, Tomac a spus că va continua aceeași linie politică pe care a avut-o și în Parlamentul European.

„Poziția mea va fi identică cu cea pe care am avut-o în Parlamentul European în ultimii ani, de a fi solidar cu Ucraina, care rezistă acestei agresiuni barbare a Federației Ruse. Mă bucur că dialogul între București și Kiev este unul foarte bun. Mă bucur că domnul președinte Nicușor Dan a reușit un aspect extrem de important pentru noi românii, să ajungă la un acord cu Ucraina în ceea ce privește protejarea minorității naționale române. Ucraina a luat o serie de decizii importante, nu mai asimilează și împarte minoritatea română între români și moldoveni și asta este un pas extrem de important pentru noi. Suntem într-un dialog destul de strâns în ceea ce privește învățământul în limba română și am observat deschiderea părții ucrainene pe această dimensiune și asta ne ajută foarte mult și evident că este în interesul României ca Ucraina și Republica Moldova să adere cât mai curând la Uniunea Europeană și evident că acest război să se încheie cu o pace justă pentru Ucraina”, a declarat Tomac.

Premierul desemnat a spus că relația dintre București și Kiev este în prezent una constructivă, iar cooperarea pe tema minorității române reprezintă un pas foarte important pentru ambele țări.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
PNL a decis în unanimitate că nu îl susține pe premierul desemnat Eugen Tomac
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Lia Savonea, despre motivele achitărilor în multe dosare penale de corupție: „Populația nu înțelege toate aceste subterfugii”
Libertatea
596 lei în plus la pensie, pentru pensionarii din aceste orașe din România. Care este singura condiție
CSID
Erdogan, apel disperat către Nicușor Dan: „Trebuie neapărat să facem asta!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia