Eugen Tomac despre Ucraina și integrarea europeană: „Este în interesul României ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană”

Premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit joi, la RFI România, despre politica externă a României, în special despre războiul din Ucraina și integrarea țării în Uniunea Europeană, alături de relațiile bilaterale.

Întrebat despre o poziție privind modul în care un viitor guvern român ar putea sprijini integrarea europeană a Ucrainei, Tomac a spus că va continua aceeași linie politică pe care a avut-o și în Parlamentul European.

„Poziția mea va fi identică cu cea pe care am avut-o în Parlamentul European în ultimii ani, de a fi solidar cu Ucraina, care rezistă acestei agresiuni barbare a Federației Ruse. Mă bucur că dialogul între București și Kiev este unul foarte bun. Mă bucur că domnul președinte Nicușor Dan a reușit un aspect extrem de important pentru noi românii, să ajungă la un acord cu Ucraina în ceea ce privește protejarea minorității naționale române. Ucraina a luat o serie de decizii importante, nu mai asimilează și împarte minoritatea română între români și moldoveni și asta este un pas extrem de important pentru noi. Suntem într-un dialog destul de strâns în ceea ce privește învățământul în limba română și am observat deschiderea părții ucrainene pe această dimensiune și asta ne ajută foarte mult și evident că este în interesul României ca Ucraina și Republica Moldova să adere cât mai curând la Uniunea Europeană și evident că acest război să se încheie cu o pace justă pentru Ucraina”, a declarat Tomac.

Premierul desemnat a spus că relația dintre București și Kiev este în prezent una constructivă, iar cooperarea pe tema minorității române reprezintă un pas foarte important pentru ambele țări.