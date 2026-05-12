UE, Ucraina și Canada intensifică eforturile pentru returnarea copiilor ucraineni deportați ilegal

Reprezentanți ai Uniunii Europene, Ucrainei și Canadei au reafirmat angajamentul de a accelera acțiunile pentru întoarcerea copiilor ucraineni transferați forțat și deportați ilegal, în cadrul unei reuniuni internaționale dedicate acestui obiectiv.
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
12 mai 2026, 11:10, Politic
Reprezentanți ai Uniunii Europene, împreună cu Ucraina și Canada, au găzduit, luni, o reuniune la nivel înalt a Coaliției internaționale pentru întoarcerea copiilor ucraineni.

Inițiativa a fost anunțată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în Discursul privind starea Uniunii din 2025 .

„Zeci de mii de copii ucraineni luați de Rusia sunt în continuare separați de țara lor și de cei dragi. Nu ne vom odihni până când fiecare dintre ei nu se va întoarce în sânul familiei sale”, a declarat Ursula von der Leyen, potrivit Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a mai specificat că UE va sprijini „în în mod concret angajamentul nostru cu un buget de 50 de milioane EUR, pentru a consolida sistemele de protecție și a asigura educație și dreptate pentru copiii furați. Înapoierea tuturor copiilor trebuie să facă parte din orice acord de pace”.

La reuniune au participat și Înalta Reprezentantă a UE pentru politică externă Kaja Kallas și comisarul european Marta Kos, alături de reprezentanți din aproximativ 60 de state, care au convenit să intensifice coordonarea pentru identificarea, protecția și readucerea copiilor în Ucraina.

