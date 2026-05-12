Iranienii și-au ascuns avioanele militare în Pakistan, țara care joacă rolul de mediator între SUA și Iran

Pakistan, care joacă rolul de intermediar între SUA și Iran, ar fi putut ascunde avioanele militare iraniene, conform CBS News.

Jurnaliștii americani susțin că Iranul a transferat o parte din avioanele militare pe aerodromurile pakistaneze, pentru a le proteja de un posibil atac al SUA.

Avioanele au fost amplasate la baza Noor Khan la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat o încetare a focului cu Iran, a confirmat o sursă americană.

La Islamabad, informația este negată. Pakistanezii susțin că este imposibil să se ascundă un număr mare de aeronave la o bază dintr-un oraș.

Pakistanul încearcă să-și mențină rolul de intermediar între Washington și Teheran, fără a-și strica relațiile cu Iran și China.