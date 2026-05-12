Iranienii și-au ascuns avioanele militare în Pakistan, țara care joacă rolul de mediator între SUA și Iran

Iranienii și-au ascuns avioanele militare în Pakistan înainte de atacurile americane asupra Iranului. Dezvăluirea a fost făcută de jurnaliștii americani, dar pakistanezii au respins acuzația. Pakistanul este țara care joacă rolul de mediator între SUA și Iran.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
12 mai 2026, 10:58
Pakistan, care joacă rolul de intermediar între SUA și Iran, ar fi putut ascunde avioanele militare iraniene, conform CBS News.

Jurnaliștii americani susțin că Iranul a transferat o parte din avioanele militare pe aerodromurile pakistaneze, pentru a le proteja de un posibil atac al SUA.

Avioanele au fost amplasate la baza Noor Khan la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat o încetare a focului cu Iran, a confirmat o sursă americană.

La Islamabad, informația este negată. Pakistanezii susțin că este imposibil să se ascundă un număr mare de aeronave la o bază dintr-un oraș.

Pakistanul încearcă să-și mențină rolul de intermediar între Washington și Teheran, fără a-și strica relațiile cu Iran și China.

