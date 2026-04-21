Germania și Brazilia cer un acord diplomatic rapid între SUA și Iran

Un acord rapid între Statele Unite și Iran este esențial pentru stabilitatea Orientului Mijlociu, au transmis luni, la Hanovra, cancelarul german Friedrich Merz și președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, într-o conferință de presă comună.

„Ambele guverne fac tot ce le stă în putere pentru a sprijini eforturile de a ajunge la un acord diplomatic rapid între Statele Unite și Iran”, a declarat Merz, citat de Anadolu.

În timp ce riscul unei noi escaladări militare în regiune rămâne ridicat, presiunile internaționale pentru reluarea negocierilor cresc.

Îngrijorări privind extinderea conflictului

Liderul brazilian a atras atenția asupra riscurilor extinderii conflictului dincolo de Iran, menționând conflictele din Liban și tensiunile legate de Palestina.

„Suntem profund îngrijorați de riscurile generate de conflictul din Iran și de escaladarea conflictului din Liban. Supraviețuirea statului palestinian și a populației sale rămâne sub amenințare”, a spus Luiz Inacio Lula da Silva.

Negocierile SUA–Iran de la Islamabad, respinse de Teheran

Potrivit unor surse pakistaneze implicate în procesul de mediere, Iranul era așteptat să participe la o a doua rundă de negocieri cu Statele Unite, programată la Islamabad.

Delegația iraniană urma să ajungă marți în capitala Pakistanului, dar participarea nu a fost confirmată oficial de la Teheran. Iranul urmează să fie reprezentat de o delegație condusă de președintele Parlamentului, Bagher Qalibaf, din care făcea parte și ministrul de externe Abbas Araghchi.

De partea americană, delegația urma să fie condusă de vicepreședintele JD Vance și să îi includă pe emisarii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner.

Marți, Iranul a respins negocierile cu SUA, afirmând că nu poate discuta „sub amenințări”. Armistițiul mediat de Pakistan expiră în această săptămână.