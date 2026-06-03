„O regresie gravă”: Senatul din Brazilia înăsprește accesul la avort pentru adolescentele victime ale violurilor

Senatul din Brazilia a aprobat, marți, un proiect de lege care îngreunează accesul la avort pentru adolescentele victime ale violurilor, potrivit AFP.

Proiect de lege a fost deja aprobat de Camera Deputaților.

În urma votului, senatorii au anulat un standard al Consiliului Național pentru Drepturile Copilului și Adolescentului. Acesta este un organism guvernamental responsabil de îngrijirea tinerelor victime ale violenței sexuale și de garantarea drepturilor acestora.

Ce prevedea regula anulată de Senat

Regula anulată a subliniat prioritatea intereselor victimelor. În cazurile de dezacord între minori și părinții sau tutorii lor, aceștia din urmă puteau beneficia de asistență juridică gratuită. Aceasta era oferită pentru a-și afirma drepturile, inclusiv dreptul de a întrerupe sarcina, un punct criticat de conservatori, potrivit sursei citate.

Senatorul de dreapta Damares Alves a declarat că regula „neglijează rolul și slăbește puterea părinților și tutorilor de a decide cu privire la îngrijirea fetelor și adolescentelor” care au suferit violență sexuală.

Dezbaterea din Senat, încheiată în mai puțin de două minute

Dezbaterea din sesiunea plenară a Senatului s-a încheiat în mai puțin de două minute.

Înainte de a putea intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să treacă de un ultim obstacol în Congres. Acesta este controlat de aliații fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro și de alte forțe conservatoare, potrivit sursei.

Consiliului Național pentru Drepturile Copilului și Adolescentului a denunțat o „regresie gravă” și „o înfrângere istorică în ceea ce privește protecția generală a fetelor și adolescentelor din Brazilia”, mai arată sursa.

Codul penal brazilian permite avortul în cazuri de viol, risc de deces al femeii însărcinate sau malformații cerebrale fetale. În afara acestor excepții, avortul se pedepsește cu până la patru ani de închisoare.