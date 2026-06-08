„Grave preocupări legate de drepturile omului”. Reacția ONU după arestările femeilor din Afganistan pentru presupuse încălcări ale codului vestimentar

Misiunea ONU de asistență în Afganistan a declarat, duminică seară, că arestările și detențiile din Afganistan ridică „grave preocupări legate de drepturile omului”, potrivit AP.

Vineri, imamii din moscheile din orașul Herat au emis anunțuri în timpul rugăciunilor în numele ministerului viciilor și virtuților. În anunțuri au precizat că femeilor nu li se permite să părăsească locuințele fără a purta hijab. Observatorul pentru drepturile omului a declarat că arestările și detențiile au început la scurt timp după aceea.

Ce a declarat ONU

„Reamintim autorităților de facto că toți oamenii au dreptul la liberă circulație. Toate persoanele, atât femeile, cât și bărbații, au dreptul la egalitate în fața legii”, a declarat misiunea ONU. Aceasta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la arestări similare în capitala afgană, Kabul, anul trecut, mai arată sursa.

Un observator pentru drepturile omului, care a vorbit sub anonimat, a declarat luni că observatorii au verificat cel puțin 16 arestări și rețineri. Acestea au vizat inclusiv arestarea unei femei însărcinate în Herat, vineri, pentru presupusa nerespectare a cerințelor vestimentare.

Ministerul afgan a respins rapoartele

„Problemele răspândite despre arestarea femeilor în Herat sunt doar zvonuri”, a declarat biroul de informații al ministerului viciilor și virtuților. Acesta a adăugat că „hijabul este o poruncă divină, o lege pe care suntem obligați să o punem în aplicare”. Eșarfa și hainele largi acoperă întregul corp.

Autoritățile afgane au impus restricții dure femeilor și fetelor de când talibanii au preluat puterea în țară în 2021, în urma retragerii haotice a forțelor conduse de SUA. Acestea au inclus interdicții privind educația dincolo de școala primară. De asemenea, interdicțiile au vizat și angajarea în toate profesiile, cu excepția a foarte puține, precum și reglementări stricte privind ceea ce femeile au voie să poarte în public.

Ce prevede codul vestimentar

Reglementările guvernamentale prevăd că femeile pot ieși în public doar atunci când poartă hijab complet. De asemenea, femeile trebuie să poarte și o mască de față, ce lasă vizibili doar ochii. Multe femei din Afganistan folosesc măști de față precum cele purtate în timpul pandemiei de COVID, pentru a respecta reglementările, potrivit aceleiași surse.