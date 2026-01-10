Sfidare extremă în Iran: femeile iraniene își aprind țigări cu poze incendiate ale ayatollahlui Khamenei

Protestul din Iran capătă componente tot mai sfidătoare la adresa autorității ayatollahului Khamenei.

Videoclipuri cu femei iraniene aprinzându-și țigări cu pozele în flăcări ale ayatollahului au devenit instantaneu trenduri pe internet, în aplauzele masive ale audienței din toate colțurile lumii, relatează The Guardian.

While women in the west cosplay as Islamists, Iranian women celebrate their fight for freedom by showing their hair and burning a photo of Khamenei to light their cigarettes. Free Iran. ☀️🦁 pic.twitter.com/4P0eB1qQAF — The Persian Jewess (@persianjewess) January 10, 2026

Protestatarele nu poartă hijab, așa cum le obligă legea, sunt machiate și fumează – un gest extrem de dezaprobat în această națiune a Orientului Mijlociu.

Fumatul ca gest de sfidare maximă la adresa autorității

Se crede că aceste gesturi au fost făcute în Republica Islamică, dar și alte femei iraniene care locuiesc și în alte țări, urmează trendul.

Oficialii iranieni au declarat că țara se află la un nivel de alertă mai ridicat decât în timpul bombardamentelor Israelului, de anul trecut și că au fost activate „orașe subterane antirachetă” pentru a face față amenințărilor externe.

Protejarea securității – „o linie roșie”

Gărzile Revoluționare din Iran au avertizat sâmbătă că protejarea securității este „o linie roșie”. Armata a promis protejarea proprietății publice, în timp ce clasele clericale și-au intensificat eforturile de a înăbuși cele mai ample proteste din ultimii ani.

Peste noapte, presa de stat a relatat că o clădire municipală a fost incendiată la Karaj – la vest de Teheran.

La postul public de televiziune, au fost difuzate imagini de la înmormântările forțelor de Securitate despre care au spus că au fost uciși în timpul protestelor.

Dezinformare la televiziunea de stat

Vineri, autoritățile au blocat accesul la internet, în încercarea de a limita amploarea tulburărilor, astfel că țara a fost izolată de lumea exterioară.

Într-un discurs televizat, ayatollahul Khamenei a spus că nu are de gând să cedeze și i-a acuzat pe manifestanți că acționează în numele grupurilor de opoziție emigrate și al Statelor Unite, în timp ce organizații pentru apărarea drepturilor omului au raportat că poliția a tras asupra protestatarilor.

La televiziunea de stat se relatează despre victimele forțelor de Securitate și se prezintă controlul auspra națiunii.

„Nu vă jucați cu președintele Trump”

Liderul suprem, ayatollahul Khamenei, a semnalat o iminentă reprimare a situației, în ciuda avertismentelor SUA.

„Statele Unite sprijină poporul curajos al Iranului”, a scris sâmbătă secretarul de stat american Marco Rubio pe platforma de socializare X.

Departamentul de Stat a avertizat separat: „Nu vă jucați cu președintele Trump. Când spune că va face ceva, vorbește serios.”

Facțiunile fragmentate ale opoziției externe din Iran au cerut mai multe proteste, iar demonstranții au scandat sloganuri precum „Moarte dictatorului!” și au lăudat monarhia răsturnată în 1979.