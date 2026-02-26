Două mașini, înghițite de pământ în timp ce așteptau la semafor. Momentul, înregistrat de camerele de trafic

Un crater uriaș a apărut într-o intersecție a orașului Omaha din statul american Nebraska. Două mașini au fost surprinse de surpare. Acestea așteptau la semafor, una lângă alta, și brusc s-au prăbușit în subteran.

Înregistrarea video a surprins momentul dramatic în care groapa a apărut într-o intersecție aglomerată. Incidentul a avut loc marți după-amiază într-o zonă centrală a orașului. Au fost implicate două mașini, un SUV și o camionetă.

Șoferii și pasagerii au reușit să iasă nevătămați din groapa adâncă de câțiva metri, anunță The Guardian. În ajutorul lor au sărit mai mulți martori ai incidentului.

„Le suntem recunoscători pentru că au intervenit și au oferit rapid ajutor”, a declarat ofițerul Sarah Martier, purtător de cuvânt al poliției din Omaha.

Intersecția se află în apropierea Universității din Omaha. În zonă se mai află restaurante, magazine și un cinematograf. Prima explicație a autorităților locale a fost că groapa a apărut din cauza unei avarii la o conductă de apă.