Prima pagină » Știri externe » Două mașini, înghițite de pământ în timp ce așteptau la semafor. Momentul, înregistrat de camerele de trafic

Două mașini, înghițite de pământ în timp ce așteptau la semafor. Momentul, înregistrat de camerele de trafic

Două mașini au fost înghițite de pământ în timp ce așteptau la semafor. Incidentul s-a produs într-un oraș din SUA. Momentul surpării a fost înregistrat de camerele de supraveghere a traficului.
Ministrul Muncii: Reorganizăm structurile din teritoriu, reducem șefii, nu dăm oameni afară
Ministrul Muncii: Reorganizăm structurile din teritoriu, reducem șefii, nu dăm oameni afară
Florin Manole, despre noua grilă de salarizare: O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două
Florin Manole, despre noua grilă de salarizare: O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două
Cum va arăta litoralul românesc în următorii doi ani. Raspunsul ministrului Mediului
Cum va arăta litoralul românesc în următorii doi ani. Raspunsul ministrului Mediului
Buzoianu: Romsilva, „la un pas” de reorganizare. Coaliția susține acest acord
Buzoianu: Romsilva, „la un pas” de reorganizare. Coaliția susține acest acord
Zăpada neagră din București, simbol al poluării. Buzoianu, întrebată dacă s-a îmbunătățit calitatea aerului în Capitală
Zăpada neagră din București, simbol al poluării. Buzoianu, întrebată dacă s-a îmbunătățit calitatea aerului în Capitală
Petru Mazilu
26 feb. 2026, 09:25, Știri externe

Un crater uriaș a apărut într-o intersecție a orașului Omaha din statul american Nebraska. Două mașini au fost surprinse de surpare. Acestea așteptau la semafor, una lângă alta, și brusc s-au prăbușit în subteran.

Înregistrarea video a surprins momentul dramatic în care groapa a apărut într-o intersecție aglomerată. Incidentul a avut loc marți după-amiază într-o zonă centrală a orașului. Au fost implicate două mașini, un SUV și o camionetă.

Șoferii și pasagerii au reușit să iasă nevătămați din groapa adâncă de câțiva metri, anunță The Guardian. În ajutorul lor au sărit mai mulți martori ai incidentului.

„Le suntem recunoscători pentru că au intervenit și au oferit rapid ajutor”, a declarat ofițerul Sarah Martier, purtător de cuvânt al poliției din Omaha.

Intersecția se află în apropierea Universității din Omaha. În zonă se mai află restaurante, magazine și un cinematograf. Prima explicație a autorităților locale a fost că groapa a apărut din cauza unei avarii la o conductă de apă.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni
G4Media
Ninge 3 zile la rând în București, începând cu această dată. Anunțul crunt făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Libertatea
Rețeta de ciorbă de post a părintelui Arsenie Boca. Se spune că hrănește atât trupul, cât și spiritul
CSID
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor