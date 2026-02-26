Rusia pune sub semnul întrebării modul în care Consiliul de Pace al lui Trump va colabora cu Consiliul de Securitate al ONU

Rusia a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care noul Consiliu de Pace propus de președintele american Donald Trump ar putea funcționa alături de Organizația Națiunilor Unite și de Consiliul de Securitate al ONU, scrie Reuters.

Autoritățile de la Moscova consideră că apariția unei noi structuri internaționale pentru rezolvarea conflictelor ridică probleme legate de competențe și de relația cu instituțiile care există acum.

Planul american a fost anunțat inițial în luna septembrie, ca parte a unei strategii pentru încheierea conflictului dintre Israel și Fâșia Gaza. Ulterior, proiectul a căpătat o nouă dimensiune, care include intervenții în alte crize internaționale, domeniu administrat până acum în principal de ONU.

În acest moment, Statele Unite sunt singurul stat membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU care participă la această inițiativă. Celelalte state cu statut permanent sunt Rusia, China, Regatul Unit și Franța.

Reprezentanții Ministerului rus de Externe spun că rolul noii structuri rămâne neclar. Kirill Logvinov, responsabil pentru relațiile cu organizațiile internaționale, a explicat poziția Moscovei într-un interviu acordat agenției TASS.

„Statutul Consiliului pentru Pace se definește ca o nouă structură internațională menită să înlocuiască «mecanismele care s-au dovedit prea des ineficiente»”, a declarat Kirill Logvinov, oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, pentru TASS.

Oficialul rus a spus că documentele oficiale nu conțin referiri la situația din Gaza, deși inițiativa a fost prezentată inițial ca un instrument pentru gestionarea acestui conflict.

„Este clar că această abordare ridică întrebări cu privire la modul în care Consiliul Păcii va coexista cu Organizația Națiunilor Unite și Consiliul său de Securitate, care este singurul organism recunoscut universal pentru menținerea păcii și securității internaționale.”, spune el.

Autoritățile rusești au declarat că secretarul general al ONU, Antonio Guterres, nu a primit invitație la reuniunile noului Consiliu de Pace, până în prezent.

Documentele de organizare indică faptul că această structură ar urma să îndeplinească „funcții de consolidare a păcii în conformitate cu dreptul internațional”.

Conform Reuters, proiectul îi acordă președintelui Consiliului puteri extinse. Acesta ar putea bloca deciziile adoptate și ar putea schimba componența organismului, în limitele stabilite în regulament.