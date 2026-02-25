ONU reafirmă sprijinul pentru Ucraina la patru ani de război, în timp ce abținerea SUA provoacă controverse la Washington

Adunarea Generală a ONU a adoptat marți o rezoluție prin care confirmă sprijinul pentru Ucraina la patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, scrie Kyiv Post.

Documentul a trecut cu 107 voturi favorabile, 12 voturi împotrivă și 51 de abțineri. Printre statele care nu au susținut textul s-au aflat și Statele Unite ale Americii.

Rezoluția reafirmă angajamentul comunității internaționale față de „suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”.

Mai mult, documentul a cerut și oprirea imediată a atacurilor asupra Ucrainei printr-un armistițiu fără condiții și solicită o „pace cuprinzătoare, justă și durabilă”.

Administrația americană a încercat să obțină un vot separat asupra paragrafelor referitoare la integritatea teritorială a Ucrainei și la principiile dreptului internațional, însă propunerea nu a fost acceptată.

Se poate observa că abținerea Statelor Unite arată, de fapt, schimbarea de direcție apărută după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025. Noua administrație a redus sprijinul public direct acordat Ucrainei, comparativ cu perioada în care țara a fost condusă de Joe Biden.

În acest context, Washingtonul a reluat dialogul diplomatic cu președintele rus Vladimir Putin, iar oficialii americani au evitat să condamne în mod direct ofensiva militară lansată de Rusia în 2022.

Autoritățile americane au respins și solicitările venite din Europa și Ucraina pentru sancțiuni suplimentare sau ajutor militar masiv, susținând că această presiune ar putea afecta negocierile.

Reprezentanta adjunctă a SUA la ONU, Tammy Bruce, a declarat că SUA susțin ideea unui armistițiu, însă consideră că rezoluția include „un limbaj care ar putea distrage atenția” de la negocieri. Ea nu a oferit alte explicații.

Reacții la decizia SUA privind Ucraina

Hotărârea Washingtonului a provocat reacții puternice chiar în interiorul cercului apropiat al președintelui Donald Trump. Keith Kellogg, care a fost anul trecut trimisul special al lui Trump pentru Ucraina și Rusia, a comentat decizia pe rețelele sociale.

„Un vot al ONU pentru o pace durabilă în Ucraina și noi ne-am abținut. Gândiți-vă. Nu este o afacere, este război.”, a scris Kellogg pe X.

A UN vote on a lasting peace in Ukraine and we abstained. Go figure. The Russian Federation was against the proclamation. Is not four years of war enough? Is not missing children, shelling of cities and the killing of innocents enough? It is not a business deal-it is war. — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 24, 2026

Fostul general a criticat faptul că SUA nu au susținut o rezoluție care reafirmă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și care face trimitere la principiile Cartei ONU.

Chiar dacă în cadrul ONU există diferențe de poziție, liderii statelor din Grupul celor Șapte, inclusiv Donald Trump, au publicat o declarație comună prin care au susținut „sprijinul neclintit pentru Ucraina”.

În luna precedentă, Statele Unite au votat împotriva unei alte rezoluții a Adunării Generale care solicita o „pace justă și durabilă”.

Ulterior, Washingtonul a contribuit la adoptarea în Consiliul de Securitate a unui text susținut de Rusia, document care cere pacea dar nu include referiri la integritatea teritorială a Ucrainei.

Consiliul de Securitate rămâne blocat în privința conflictului din Ucraina, în principal din cauza dreptului de veto al Rusiei.