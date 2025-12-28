Zelenski se întâlnește astăzi cu Trump în Florida pentru discuții privind planul de pace în Ucraina

Întâlnirea, care va fi găzduită de Trump la opulenta sa reședință Mar-a-Lago, este programată pentru duminică, la ora 13:00 (20:00 ora României), potrivit Casei Albe, și va fi prima întrevedere directă dintre cei doi din luna octombrie, când președintele SUA a refuzat solicitarea lui Zelenski de a primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Cei doi vor discuta despre planul de pace în 20 de puncte.

Printre principalele teme sensibile se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina și reconstrucția țării, precum și discuțiile teritoriale privind regiunea Donbas și centrala nucleară de la Zaporojie.

Liderii occidentali își reafirmă sprijinul pentru Zelenski

Înaintea întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit asigurări de sprijin din partea liderilor occidentali.

Sâmbătă, Zelenski s-a întâlnit la Halifax cu premierul Canadei, Mark Carney, și a participat la o videoconferință cu lideri din mai multe țări europene, precum și cu reprezentanți de rang înalt ai Comisiei Europene și NATO.

Potrivit unor oficiali de la Palatul Élysée, președintele Franței, Emmanuel Macron, a subliniat că europenii trebuie să fie pe deplin implicați în discuțiile care îi vizează direct. Macron urmează să găzduiască în ianuarie, la Paris, o nouă reuniune a „Coaliției de Voință”, un grup de state care și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Kiev.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că liderii europeni i-au transmis lui Zelenski „sprijinul lor deplin și au subliniat angajamentul de a colabora îndeaproape cu Statele Unite pentru a obține o pace durabilă și justă în Ucraina”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă la discuții, a transmis pe platforma X că toate eforturile trebuie să conducă spre „obiectivul nostru comun – o pace justă și durabilă, care să păstreze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.