Canada anunță un sprijin economic de 1,8 miliarde de dolari pentru Ucraina

La momentul anunțului nu au fost prezentate detalii despre structura exactă a pachetului de sprijin.

Declarația a avut loc în timpul unei vizite scurte a lui Volodimir Zelenski în Canada, înainte de întâlnirea programată cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, de duminică.

Discuția dintre cei doi președinți va avea loc la Mar-a-Lago, în Florida, și va viza planul de pace în 20 de puncte.

Înainte de întâlnirea cu liderul american, Mark Carney și Volodimir Zelenski urmează să aibă discuții bilaterale, urmate de o convorbire telefonică mai amplă cu lideri europeni.

Sprijinul anunțat de Canada vine după decizia liderilor europeni de pe 19 decembrie, care au aprobat un împrumut fără dobândă pentru Ucraina.

Împrumutul stabilit este în valoare totală de 90 de miliarde de euro, destinat perioadei 2026-2027.

Măsura a fost luată deoarece Ucraina risca să rămână fără resurse financiare până la jumătatea anului 2026.