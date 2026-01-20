Zelenski: Rusia va avea 2,5 milioane de soldați până în 2030. Europa trebuie să își întărească armata

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este absolut urgent ca Europa să dispună de forțe armate comune, în contextul amenințării reprezentate de Rusia.

Într-o conferință de presă online, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia plănuiește să atingă un efectiv de 2-2,5 milioane de soldați până în 2030, conform relatărilor European Pravda.

El a afirmat că, deși fiecare țară europeană trebuie să păstreze propria armată suverană, forțele armate unite ale Europei trebuie să fie pregătite să facă față acestei amenințări.

Volodimir Zelenski consideră că dimensiunea forțelor armate europene comune ar trebui să fie în jur de 3 milioane de soldați.

„Am înaintat această propunere liderilor, cel puțin în Europa, anul trecut. A trecut un an și, ca să fiu sincer, nimeni nu a făcut niciun pas către această idee. Poate că acum, în mijlocul tuturor acestor provocări, liderii europeni se vor gândi puțin la asta.”, a spus Zelenski, conform sursei citate.

Pe 16 octombrie, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru pregătirea Uniunii Europene în materie de apărare până în 2030. Pe 19 noiembrie, Uniunea Europeană a lansat proiectul „Schengen militar”, menit să permită deplasarea rapidă a trupelor pe teritoriul european.