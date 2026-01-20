Prima pagină » Știri externe » Zelenski: Rusia va avea 2,5 milioane de soldați până în 2030. Europa trebuie să își întărească armata

Zelenski: Rusia va avea 2,5 milioane de soldați până în 2030. Europa trebuie să își întărească armata

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia va ajunge la 2-2,5 milioane de soldați până în 2030 și susține că Europa trebuie să-și întărească forțele armate.
Zelenski: Rusia va avea 2,5 milioane de soldați până în 2030. Europa trebuie să își întărească armata
Nițu Maria
20 ian. 2026, 18:59, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este absolut urgent ca Europa să dispună de forțe armate comune, în contextul amenințării reprezentate de Rusia.

Într-o conferință de presă online, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia plănuiește să atingă un efectiv de 2-2,5 milioane de soldați până în 2030, conform relatărilor European Pravda.

El a afirmat că, deși fiecare țară europeană trebuie să păstreze propria armată suverană, forțele armate unite ale Europei trebuie să fie pregătite să facă față acestei amenințări.

Volodimir Zelenski consideră că dimensiunea forțelor armate europene comune ar trebui să fie în jur de 3 milioane de soldați.

„Am înaintat această propunere liderilor, cel puțin în Europa, anul trecut. A trecut un an și, ca să fiu sincer, nimeni nu a făcut niciun pas către această idee. Poate că acum, în mijlocul tuturor acestor provocări, liderii europeni se vor gândi puțin la asta.”, a spus Zelenski, conform sursei citate.

Pe 16 octombrie, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru pregătirea Uniunii Europene în materie de apărare până în 2030. Pe 19 noiembrie, Uniunea Europeană a lansat proiectul „Schengen militar”, menit să permită deplasarea rapidă a trupelor pe teritoriul european.

În decembrie, membrii Parlamentului European au cerut țărilor Uniunii Europene să elimine frontierele interne pentru circulația militarilor și echipamentelor, și să investească în modernizarea infrastructurii de transport din întreaga Uniune.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor