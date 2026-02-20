Apărarea aeriană ucraineană neutralizează 107 din 128 de drone lansate de Rusia

Sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au eliminat 107 din cele 128 de drone trimise de forțele rusești în atacurile care au avut loc pe 19 februarie, potrivit informațiilor transmise de Forțele Aeriene ale armatei ucrainene pe Telegram.

Conform raportului oficial, începând cu ora 18:00, joi, armata rusească a lansat o rachetă balistică Iskander-M din regiunea Rostov, Federația Rusă asupra Ucrainei.

În același timp, au fost trimise 128 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și vehicule aeriene fără pilot din zonele Briansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Primorsko-Ahtarsk, aflate pe teritoriul Federației Ruse, dar și din Donețk. Aproximativ 80 dintre drone au fost de tipul Shahed.

Replica Ucrainei la aceste atacuri a fost să implice intervenția aviației, a unităților de rachete antiaeriene, a echipelor de război electronic, a unităților specializate în sisteme fără pilot și a grupurilor mobile de foc din cadrul Forțelor de Apărare.

Potrivit datelor preliminare, vineri, 20 februarie, la ora 08:30, apărarea aeriană a reușit să doboare sau să bruieze 107 drone Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri fără pilot în regiunile din nordul, sudul și estul țării.