Musk spune că SpaceX a reușit să limiteze utilizarea Starlink de către Rusia

Elon Musk afirmă că măsurile SpaceX de blocare a utilizării Starlink de către Rusia funcționează, în timp ce Ucraina dezvoltă sisteme de control.
Sursa foto: Francis Chung/POLITICO
Bianca Popa
02 feb. 2026, 16:33, Știri externe

Pașii preliminari luați pentru a împiedica Rusia să utilizeze sistemul Starlink par să funcționeze, potrivit fondatorului SpaceX, Elon Musk, scrie Reuters.

Problema a apărut după ce Ucraina a raportat descoperirea unor terminale Starlink pe drone rusești de atac cu rază lungă.

Elon Musk a declarat duminică faptul că SpaceX a acționat pentru a bloca ceea ce compania a descris drept acces neautorizat al Rusiei.

El a adăugat că firma este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar.

Armata Ucrainei depinde în mare măsură de Starlink pentru comunicații securizate pe câmpul de luptă și pentru anumite operațiuni cu drone.

Oficialii au avertizat recent că forțele ruse ar fi putut exploata sistemul pentru ghidare și coordonare.

Rolul Starlink în efortul de război al Ucrainei

Starlink, operat de SpaceX, furnizează conexiuni la internet prin satelit pe întreg teritoriul Ucrainei.

Zeci de mii de terminale sunt utilizate zilnic de forțele ucrainene aflate pe linia frontului.

Kievul a anunțat că a descoperit dispozitive Starlink instalate pe drone folosite în atacuri rusești.

Autoritățile ucrainene au confirmat că colaborează cu SpaceX pentru a preveni orice utilizare abuzivă suplimentară.

Într-o declarație publicată pe platforma X, Musk a spus că măsurile luate până în prezent „par să fi funcționat”.

El le-a cerut oficialilor ucraineni să semnaleze eventualele vulnerabilități rămase.

Kievul pregătește un sistem de autorizare a terminalelor

Ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat că o soluție tehnică se află deja în curs de dezvoltare.

Obiectivul este ca doar terminalele Starlink autorizate să poată funcționa pe teritoriul Ucrainei.

Fedorov a afirmat că măsurile inițiale au produs rezultate rapide în contracararea activității dronelor rusești.

El a adăugat că implementarea unor controale mai stricte de autorizare reprezintă următoarea prioritate.

Contextul Starlink și al conflictului

SpaceX a declarat în repetate rânduri că nu vinde și nu livrează sisteme Starlink către Rusia.

Compania susține, de asemenea, că nu are niciun fel de relații de afaceri cu guvernul sau armata rusă.

Musk a activat serviciul Starlink deasupra Ucrainei în 2022, la scurt timp după lansarea invaziei Rusiei.

