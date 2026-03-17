Ucraina a lansat un atac asupra orașului Melitopol, ocupat de Rusia. Incendii și explozii raportate

Sistemele rusești de apărare aeriană au fost distruse în atacul asupra orașului din sudul Ucrainei, a raportat ulterior sursa de știri, citată de The Kyiv Independent.

Melitopol se află sub ocupație rusă din martie 2022, după declanșarea războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua puterea de luptă a Moscovei pe măsură ce Kremlinul își duce războiul.

Pe 10 martie, Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au publicat imagini video care arată lovituri asupra unor instalații militare din regiunea Donețk, ocupată de Rusia.

„SSO continuă să desfășoare acțiuni asimetrice pentru a împiedica strategic inamicul să poarte război împotriva Ucrainei”, a declarat Comandamentul SSO.

Unitățile de pe linia frontului au vizat o bază de depozitare și un punct de distribuție pentru combustibil și lubrifianți în Makiivka, au declarat oficialii.

În noaptea de 10 spre 11 martie, Ucraina a efectuat o serie de lovituri pe teritoriile ocupate de Rusia, vizând sistemele de apărare aeriană, depozitele de combustibil, locurile de depozitare a muniției și alte infrastructuri militare.

Atacurile au lovit un sistem de rachete antiaeriene Buk-M1 lângă localitatea ocupată Bahativka din regiunea Zaporojie, precum și un depozit de petrol în localitatea ocupată Berdiansk, depozite de lubrifianți în zonele Berdiansk și Kuznețivka, și un depozit de drone în Novozlatopil, a declarat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

În aceeași noapte, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au declarat că au distrus stația radar 64N6E și antena acesteia din Sevastopol, Crimeea, care erau utilizate pentru sistemele rusești de apărare aeriană S-300 și S-400.