Atac ucrainean de amploare. O rachetă Flamingo a lovit o unitate rusă de producție a componentelor pentru rachetele Shahed și Iskander

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către locuitorii din zonă par să arate un incendiu de proporții izbucnit la JSC VNIIR-Progress, un institut de stat rus care produce componente pentru arme de înaltă precizie utilizate de Moscova în atacurile asupra Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Au fost auzite explozii în zona instalației, după o alertă de raid aerian care anunța o amenințare cu rachete în regiune. Canalele media rusești de pe Telegram au raportat că o rachetă FP-5 Flamingo de fabricație ucraineană a provocat daune instalației.

Guvernatorul local, Oleg Nikolaiev, a afirmat că o persoană a fost rănită în atacul asupra orașului Cheboksari.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, institutul dezvoltă, de asemenea, sisteme de război electronic (EW), inclusiv rețelele de antene Kometa, utilizate pentru a bruia semnalele satelitare, radio și radar.

Antena Kometa este utilizată în dronele de tip Shahed, rachetele de croazieră Iskander-K și modulele de bombe aeriene ghidate — toate arme de înaltă precizie folosite de Rusia pentru a lovi ținte civile și militare din toată Ucraina.

Institutul, care a mai fost lovit în iulie 2025, este situat la aproximativ 1.200 de kilometri distanță de granița cu Ucraina.

Au fost raportate atacuri în mai multe regiuni

Atacul din Cheboksari are loc în contextul unui atac mai amplu asupra diverselor regiuni rusești, fiind raportate explozii în Crimeea, precum și în orașele Voronej și Kazan.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a raportat, de asemenea, că 18 drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad, fiind semnalat un incendiu într-o zonă industrială din Kirishi, o localitate situată la 115 kilometri sud-est de Sankt Petersburg.

Primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a declarat, de asemenea, că o dronă a fost doborâtă în timp ce se apropia de capitala Rusiei.

Cel puțin 18 aeroporturi rusești au emis o interdicție temporară de decolare pe fondul proiectilelor ucrainene care se apropiau, fiind declarate alerte de raid aerian în regiuni aflate la o distanță de până la 2.000 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina.

Armata ucraineană nu a comentat încă atacurile raportate, iar amploarea pagubelor cauzate nu a fost clară imediat.