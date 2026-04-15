Șase morți și zeci de răniți în urma unui val de atacuri rusești cu drone și rachete în mai multe regiuni din Ucraina

Forțele armate ale Federației Ruse au lansat mai multe valuri de atacuri cu drone și rachete asupra regiunilor Cerkasî și Dnipro în urma căror șase persoane au fost ucise și alte zeci de oameni au fost răniți.
Șase morți și zeci de răniți în urma unui val de atacuri rusești cu drone și rachete în mai multe regiuni din Ucraina
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
15 apr. 2026, 08:39, Știri externe

Un atac cu rachetă asupra orașului Dnipro, produs în noaptea de marți spre miercuri, a provocat moartea a cinci persoane și rănirea a cel puțin 27, potrivit autorităților locale, citate de The Kyiv Independent

Guvernatorul Oleksandr Hanzha a anunțat că printre răniți se numără 21 de persoane spitalizate, dintre care zece în stare gravă.  

Atacul a provocat distrugeri semnificative infrastructurii civile, inclusiv mai multor mașini și unei benzinării, unde a izbucnit un incendiu, dar și asupra unei clădiri administrative și a unui bloc rezidențial. 

În paralel, un atac cu drone asupra orașului Cerkasî, lansat în noaptea de marți spre miercuri, a dus la moartea unui băiat de 8 ani și rănirea a cel puțin 12 persoane și resturi de drone au lovit cel puțin patru blocuri de locuințe, potrivit guvernatorului Ihor Taburets. 

Atacurile au avut loc la scurt timp după expirarea unui armistițiu temporar cu ocazia Paștelui, anunțat de președintele rus Vladimir Putin, care ar fi fost încălcat de peste 10.000 de ori, potrivit Statului Major ucrainean. 

