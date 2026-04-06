Israelul anunță accelerarea producției de interceptoare de rachete

Ministerul Apărării israelian a anunțat luni, accelerarea producției de interceptoare de rachete cu rază lungă de acțiune Arrow, potrivit unui comunicat.
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
06 apr. 2026, 14:34, Știri externe

Acordul cu industria aerospațială israeliană „va fi semnat în curând și va crește semnificativ rata de producție, precum și cantitatea de interceptoare ale sistemului Arrow, ca parte a pregătirilor pentru conflictul în evoluție”, se arată în comunicat, potrivit Le Figaro.

„Statul Israel este puternic și puternic, gata să continue campania atât timp cât este necesar și continuă să își consolideze capacitățile de apărare și atac, continuând în același timp lupta ”, a declarat ministrul Apărării, Israel Katz, în comunicat.

Sistemul Arrow este nivelul superior al sistemului de apărare aeriană al Israelului.

Conflictul, declanșat pe 28 februarie de un atac comun al SUA și Israelului împotriva Iranului, nu dă semne de ameliorare, iar atacurile iraniene asupra Israelului continuă zilnic.

