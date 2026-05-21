Franța anchetează dacă o firmă israeliană a interferat în alegerile locale. Totul s-ar fi întâmplat online

Ministrul de interne al Franței a promis că țara va lua „măsuri legale” după ce o agenție guvernamentală a declarat că a descoperit dovezi că o firmă israeliană a desfășurat o campanie de dezinformare îndreptată împotriva candidaților pro-palestinieni în timpul alegerilor municipale din martie, relatează Politico.

Anne-Sophie Dhiver, directoarea adjunctă a Viginum – agenția franceză de combatere a dezinformării online – a declarat miercuri parlamentarilor că „o companie privată cu sediul în Israel, specializată în vânzarea de servicii de destabilizare online” a atacat „în special” candidații din partidul politic de extremă stânga France Unbowed, care plasează cauza palestiniană în centrul agendei sale politice.

Dhiver a adăugat că Viginum nu a putut identifica cine a sponsorizat operațiunea și a spus că încercările de dezinformare nu au avut prea mult succes în timpul campaniei.

Remarcile ei au venit după ce Reuters, Haaretz și Libération au relatat că printre cei vizați se număra parlamentarul France Unbowed, François Piquemal, care a avansat în turul doi al cursei pentru funcția de primar al orașului Toulouse, dar a pierdut în turul al doilea.

Acuzațiile vin la urma acuzațiilor formulate de forțele de ordine slovene la începutul acestui an, conform cărora o firmă privată de informații israeliană ar fi contribuit la scurgerea de înregistrări menite să influențeze alegerile din Slovenia din martie .

Ambasada Israelului la Paris nu a răspuns solicitării de comentarii din partea POLITICO.

Piquemal, care a fost arestat de autoritățile israeliene anul trecut alături de activista Greta Thunberg într-o așa-numită Flotilă a Libertății care încerca să transporte ajutoare umanitare în Gaza, a declarat miercuri că va încerca să invalideze rezultatele celei de-a doua runde a alegerilor de la Toulouse din cauza presupusei interferențe străine.

În timpul sesiunii de întrebări adresate guvernului în parlament, mai târziu în cursul zilei, Piquemal a denunțat ceea ce a numit „fapte de extremă gravitate pentru suveranitatea țării noastre” și a avertizat că astfel de eforturi ar putea amenința integritatea alegerilor prezidențiale de anul viitor din Franța.

De asemenea, el a întrebat dacă guvernul îl va convoca pe „ambasadorul israelian pentru a cere explicații”.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a răspuns confirmând că sunt în curs proceduri judiciare nespecificate cu privire la o campanie de interferență străină „evident răuvoitoare” care a avut loc în timpul alegerilor, informații false fiind distribuite de conturi de socializare „evident neautentice” ale căror postări „au fost amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale”.