Prima pagină » Știrile zilei » Franța anchetează dacă o firmă israeliană a interferat în alegerile locale. Totul s-ar fi întâmplat online

Franța anchetează dacă o firmă israeliană a interferat în alegerile locale. Totul s-ar fi întâmplat online

Autoritățile franceze anchetează presupusa interferență a unei firme israeliene în alegerile locale. Mai mulți candidați de stânga din Franța ar fi fost vizați de o „companie privată cu sediul în Israel”.
Franța anchetează dacă o firmă israeliană a interferat în alegerile locale. Totul s-ar fi întâmplat online
Sorina Matei
21 mai 2026, 08:56, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministrul de interne al Franței a promis că țara va lua „măsuri legale” după ce o agenție guvernamentală a declarat că a descoperit dovezi că o firmă israeliană a desfășurat o campanie de dezinformare îndreptată împotriva candidaților pro-palestinieni în timpul alegerilor municipale din martie, relatează Politico.

Anne-Sophie Dhiver, directoarea adjunctă a Viginum – agenția franceză de combatere a dezinformării online – a declarat miercuri parlamentarilor că „o companie privată cu sediul în Israel, specializată în vânzarea de servicii de destabilizare online” a atacat „în special” candidații din partidul politic de extremă stânga France Unbowed, care plasează cauza palestiniană în centrul agendei sale politice. 

Dhiver a adăugat că Viginum nu a putut identifica cine a sponsorizat operațiunea și a spus că încercările de dezinformare nu au avut prea mult succes în timpul campaniei.

Remarcile ei au venit după ce Reuters, Haaretz și Libération au relatat că printre cei vizați se număra parlamentarul France Unbowed, François Piquemal, care a avansat în turul doi al cursei pentru funcția de primar al orașului Toulouse, dar a pierdut în turul al doilea.

Acuzațiile vin la urma acuzațiilor formulate de forțele de ordine slovene la începutul acestui an, conform cărora o firmă privată de informații israeliană ar fi contribuit la scurgerea de înregistrări menite să influențeze alegerile din Slovenia din martie .

Ambasada Israelului la Paris nu a răspuns solicitării de comentarii din partea POLITICO.

Piquemal, care a fost arestat de autoritățile israeliene anul trecut alături de activista Greta Thunberg într-o așa-numită Flotilă a Libertății care încerca să transporte ajutoare umanitare în Gaza, a declarat miercuri că va încerca să invalideze rezultatele celei de-a doua runde a alegerilor de la Toulouse din cauza presupusei interferențe străine.

În timpul sesiunii de întrebări adresate guvernului în parlament, mai târziu în cursul zilei, Piquemal a denunțat ceea ce a numit „fapte de extremă gravitate pentru suveranitatea țării noastre” și a avertizat că astfel de eforturi ar putea amenința integritatea alegerilor prezidențiale de anul viitor din Franța.

De asemenea, el a întrebat dacă guvernul îl va convoca pe „ambasadorul israelian pentru a cere explicații”.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a răspuns confirmând că sunt în curs proceduri judiciare nespecificate cu privire la o campanie de interferență străină „evident răuvoitoare” care a avut loc în timpul alegerilor, informații false fiind distribuite de conturi de socializare „evident neautentice” ale căror postări „au fost amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale”.

Nuñez nu a identificat însă vinovatul și nici nu a spus dacă ambasadorul israelian va fi convocat în această problemă. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, l-a convocat miercuri pe trimisul Israelului în Franța în urma unei postări video a ministrului israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, în care Ben-Gvir era surprins provocând activiști reținuți dintr-o altă flotilă care încerca să livreze ajutoare în Gaza.

Nuñez și Dhiver au declarat că un raport complet despre presupusa interferență va fi publicat la o dată ulterioară.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
Gandul
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece potopul, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Suveranistele Codruța Cerva și Oana Lovin, amendate penal cu câte 15.000 de euro de Judecătoria Sectorului 1. Magistrat: „Nu își asumă vina, deși instanța avea aceste așteptări”
Libertatea
Care este cel mai periculos aliment pentru creier, potrivit medicului Vlad Ciurea: „Este toxic pentru celula nervoasă”
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia