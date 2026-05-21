Doi polițiști americani îl dau în judecată pe Trump. Miza: 1,8 miliarde de dolari

Doi polițiști americani îi dau în judecată pe președintele Donald Trump și pe administrația lui. Ei susțin că fondul înființat de administrație pentru a despăgubi victimele incidentelor armate ar putea fi folosit pentru „a-i recompensa” pe cei care au atacat Capitoliul.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
21 mai 2026, 08:22, Politic
Polițiștii Harry Dunn și Daniel Hodges din Washington DC îl dau în judecată pe Trump, potrivit Al Jazeera. Ei spun că fondul de 1,8 miliarde de dolari ar putea fi folosit pentru a-i „recompensa” pe participanții la revolta din parlament. Demersul a început miercuri, iar petenții au numit fondul „cel mai indecent act de corupție prezidențială din acest secol”.

Polițiștii își propun să dizolve fondul pentru a împiedica distribuirea banilor contribuabililor către participanții la atacul împotriva Capitoliului Statelor Unite din 6 ianuarie 2021. În acea zi, mii de susținători ai lui Trump au năvălit în Congres pentru a împiedica certificarea alegerilor prezidențiale din 2020, pe care Trump le-a pierdut.

„Dacă i se permite să înceapă să facă plăți, Fondul va finanța direct operațiunile violente ale protestatarilor, paramilitarilor și susținătorilor acestora care au amenințat viața reclamanților în acea zi și continuă să facă acest lucru”, scrie în documentul avocaților.

Cei doi polițiști au fost amenințați

Avocatul polițiștilor a susținut că Trump a lăsat să se înțeleagă că ar dori să despăgubească protestatarii, spunând că au fost „tratați nedrept” de sistemul judiciar. În prima zi a celui de-al doilea mandat, Trump a acordat o grațiere generală aproape tuturor participanților la atac și a comutat pedepsele altor 14 persoane.

Conform plângerii depuse miercuri, Dunn și Hodges susțin că sunt amenințați frecvent și se tem că prin compensarea atacatorilor va fi încurajată violența.

„Simpla existență a Fondului transmite un mesaj clar și îngrozitor: cei care comit acte de violență în numele președintelui Trump nu numai că vor evita pedeapsa, dar vor fi răsplătiți”, mai scrie în plângere.

Dunn și Hodges au fost răniți în timpul atacului. Ulterior, Dunn, care era membru al Poliției Capitoliului SUA, s-a pensionat.

 

