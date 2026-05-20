Curtea Supremă din Israel oferă organizațiilor umanitare 30 de zile pentru a prezenta listele angajaților sau pentru a-și înceta activitatea

Curtea Supremă din Israel a respins petiția depusă de mai multe organizații internaționale de ajutor care operează în Palestina și le-a acordat un termen final de 30 de zile pentru a transmite autorităților israeliene listele complete ale angajaților locali.
Andrei Rachieru
20 mai 2026, 13:42, Știri externe
În caz contrar, organizațiile riscă să își înceteze activitatea în Fâșia Gaza și în Cisiordania ocupată.

Potrivit unui comunicat transmis de guvernul israelian miercuri, petiția a fost depusă de AIDA, o organizație umbrelă care reprezintă 19 ONG-uri internaționale implicate în activități umanitare în teritoriile palestiniene, scrie Anadolu.

Autoritățile israeliene susțin că organizațiile au refuzat să furnizeze informațiile solicitate despre personalul local, documente considerate obligatorii în cadrul procedurilor de înregistrare și verificare de securitate impuse ONG-urilor care operează în regiune.

Controverse privind noile condiții impuse de autorități

Mai multe organizații internaționale de ajutor au criticat în ultimele luni noile cerințe impuse de Israel pentru continuarea activităților umanitare în Gaza și Cisiordania. Printre condițiile contestate se numără obligativitatea transmiterii numelor angajaților locali, identificarea beneficiarilor ajutoarelor și evitarea criticilor publice la adresa statului israelian.

Reprezentanții ONG-urilor susțin că aceste măsuri pot pune în pericol siguranța personalului local și pot afecta independența organizațiilor umanitare care activează în zonele de conflict.

Pe de altă parte, guvernul israelian argumentează că măsurile sunt necesare pentru verificări de securitate și pentru prevenirea infiltrării unor persoane asociate cu grupări considerate ostile de către autoritățile israeliene.

Termen final de 30 de zile pentru conformare

Decizia instanței a fost luată de un complet al Curții Supreme condus de președintele instanței, Yitzhak Amit. Judecătorii au respins solicitarea ONG-urilor și au acordat un ultim termen de 30 de zile pentru transmiterea documentelor cerute de guvern.

Hotărârea ar putea avea un impact semnificativ asupra activităților umanitare din teritoriile palestiniene, în special în contextul tensiunilor continue din Gaza și al nevoilor crescute de asistență pentru populația civilă.

Mai multe organizații internaționale avertizează că restricțiile impuse ar putea îngreuna distribuirea ajutoarelor și ar putea limita capacitatea ONG-urilor de a opera eficient în zone afectate de conflict și crize umanitare.

