Cuba, pregătită să accepte ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de dolari din partea Statelor Unite

Anunțul a fost făcut de ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez Parrilla.

„Suntem pregătiți să ascultăm caracteristicile propunerii și modul în care aceasta va fi implementată”, a transmis oficialul cubanez, citat de AFP.

Ministrul a reacționat la oferta făcută de Departamentul de Stat american.

„Departamentul de Stat reafirmă public oferta generoasă a Statelor Unite de a oferi asistență umanitară directă în valoare de 100 de milioane de dolari poporului cubanez, care va fi distribuită în coordonare cu Biserica Catolică și alte organizații umanitare independente”, transmite miercuri guvernul american.

Legat de cerințele părții americane, autoritățile de la Havana au transmis: „Guvernul nu are nicio reținere în a colabora cu Biserica Catolică, în efortul de cooperare cu care are o experiență îndelungată și pozitivă de lucru în comun. Suntem dispuși să ascultăm detaliile ofertei și modul în care aceasta se va concretiza”.

Anunțul vine în contextul în care estul Cubei a fost afectat joi de o pană masivă de curent, potrivit companiei naționale de energie.

Penele de curent sunt tot mai frecvente în Cuba după ce Statele Unite au introdus sancțiuni mai stricte împotriva regimului de la Havana.

Încă de la începutul anului, Cuba s-a confruntat cu o blocadă energetică impusă de administrația americană, dar și cu amenințări, întrucât președintele Trump a vehiculat de mai multe ori ideea preluării controlului insulei.