Prima pagină » Știrile zilei » Cuba, pregătită să accepte ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de dolari din partea Statelor Unite

Cuba, pregătită să accepte ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de dolari din partea Statelor Unite

Guvernul cubanez a anunțat joi că este deschis să analizeze propunerea de ajutor în valoare de 100 de milioane de dolari făcută de Statele Unite, în contextul în care insula se confruntă cu o amplă criză energetică după ce Washingtonul a înăsprit regimul de sancțiuni aplicat Havanei.
Cuba, pregătită să accepte ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de dolari din partea Statelor Unite
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
14 mai 2026, 17:03, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Anunțul a fost făcut de ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez Parrilla. 

„Suntem pregătiți să ascultăm caracteristicile propunerii și modul în care aceasta va fi implementată”, a transmis oficialul cubanez, citat de AFP

Ministrul a reacționat la oferta făcută de Departamentul de Stat american. 

„Departamentul de Stat reafirmă public oferta generoasă a Statelor Unite de a oferi asistență umanitară directă în valoare de 100 de milioane de dolari poporului cubanez, care va fi distribuită în coordonare cu Biserica Catolică și alte organizații umanitare independente”, transmite miercuri guvernul american. 

Legat de cerințele părții americane, autoritățile de la Havana au transmis: „Guvernul nu are nicio reținere în a colabora cu Biserica Catolică, în efortul de cooperare cu care are o experiență îndelungată și pozitivă de lucru în comun. Suntem dispuși să ascultăm detaliile ofertei și modul în care aceasta se va concretiza”. 

Anunțul vine în contextul în care estul Cubei a fost afectat joi de o pană masivă de curent, potrivit companiei naționale de energie. 

Penele de curent sunt tot mai frecvente în Cuba după ce Statele Unite au introdus sancțiuni mai stricte împotriva regimului de la Havana. 

Încă de la începutul anului, Cuba s-a confruntat cu o blocadă energetică impusă de administrația americană, dar și cu amenințări, întrucât președintele Trump a vehiculat de mai multe ori ideea preluării controlului insulei. 

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier
Gandul
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
Libertatea
Pensionarii care pot primi înapoi banii reținuți pentru CASS. Pașii necesari pentru recuperarea sumelor
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor